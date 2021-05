Fernando Alonso nur 17.: Gründe für die Schlappe

​Formel-1-Superstar Fernando Alonso weiss: Startplatz 17 ist ungefähr so aussichtsreich, wie zum Monaco-GP in Nizza zu starten. Der Spanier stöhnt nach einem schwachen Qualifying: «Das wird ein langer Tag.»

Einen Platz in den Top-Ten hatte sich Alpine-Superstar Fernando Alonso fürs Monaco-Abschlusstraining vorgenommen, der 17. Startplatz ist es geworden. Schon nach dem ersten Quali-Segment hatte der zweifache Monaco-GP-Sieger Feierabend.

Danach erklärte der Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006: «Wir sind schon das ganze Wochenende nicht schnell genug. Wir haben es auf dieser Bahn nicht geschafft, das Potenzial der Alpine auszuschöpfen. Das wir ein langer Tag, wir müssen uns in Sachen Strategie etwas Besonderes einfallen lassen, um Plätze gutzumachen.»

Die Alpine A521 vermittelte den Piloten ein gutes Gefühl, wie Alonso weiter sagt: «Die Fahrzeugbalance ist okay, es mangelt vielmehr generell an Grip. Wir hatten auch keine mechanischen Probleme.»

«Der Wagen war in Portugal konkurrenzfähig und auch in Barcelona. Wir hatten eigentlich erwartet, hier in Monaco im Mittelfeld gut mitschwimmen zu können. Aber dann hat sich gezeigt, dass wir es zu selten schaffen, die Reifen ins beste Betriebsfenster zu bringen. Und das entscheidet in Monte Carlo alles.»

«Monaco hat seine eigenen Gesetze. Gemessen an den Rennen zuvor sind einige Rivalen stärker als erwartet, andere schwächer. Wir gehören leider zur Kategorie schwächer.»



«Startplatz 17 ist keine wünschenswerte Ausgangslage. Jetzt hoffen wir auf einen verrückten Rennverlauf, denn es hat sich in der Vergangenheit gezeigt – hier kann fast alles passieren.»





Abschlusstraining Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,346

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:10,576

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:10,601

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:10,611

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,620

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:10,900

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,095

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,419

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,573

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,779

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,486

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,598

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,600

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,642

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,830

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,205

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,366

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,958

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari *

* nach Unfall im 3. Training nicht in der Qualifikation