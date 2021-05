Sebastian Vettel (Aston Martin/5.): Haarige Situation

​Endlich ein Erfolgserlebnis für Sebastian Vettel mit Aston Martin: Platz 5 in Monte Carlo, starke Leistung! Der Heppenheimer gibt zu: «Das mit Pierre Gasly nach dem Boxenstopp war eine haarige Situation.»

Der Bann ist gebrochen: Nach vier Nullrunden hat Sebastian Vettel beim fünften WM-Einsatz mit Aston Martin endlich die ersten Saisonpunkte an Land gezogen – in Form eines tollen fünften Platzes auf der Fahrerstrecke Monaco.

Vettel über sein Rennen: «Das war spannend, mit einem guten Ende für uns. Auf diesen fünften Rang dürfen wir stolz sein. Wir wussten, dass wir in Monaco mehr rausholen können, und das ist uns an diesem Wochenende gelungen. Natürlich wurde es teilweise eng, im Rennen war besonders der erste Rennteil wichtig, damit wir am Ende auf den weichen Reifen genug Tempo machen konnten.»

Entscheidend war, dass der Boxenstopp bei Aston Martin so gut ablief, dass Vettel unmittelbar vor Pierre Gasly und Lewis Hamilton auf die Bahn zurückkam. Aber Sebastian musste gegen den Franzosen Gasly mächtig die Ellenbogen ausfahren.

Vettel zu dieser Szene: «Lewis lag etwas weiter hinten, Pierre war direkt neben mir. Eine solche Situation ist unheimlich schwierig, denn man sieht in dem Moment nicht so viel. Pierre lag zudem ein wenig im toten Winkel, ich wusste, dass er da ist, aber nicht genau wo. Ich habe nach dem Rennen kurz mit ihm gesprochen, und es war wohl eine haarige Situation. Mir war nicht klar, ob ich ihm genug Platz lasse. Es hat gereicht, aber ihm war das Ganze ein wenig zu knapp.»

Wie erklärt sich der vierfache Formel-1-Champion die Leistungssteigerung von Aston Martin in Monte Carlo? Vettel: «Wir hatten ein sehr kleines Update hier. Das wird gewiss nicht geschadet haben. Unterm Strich ist es hier aber so – wenn man rausfährt und auf Anhieb ein gutes Gefühl hat, dann kann man darauf aufbauen. Ich war direkt im ersten Training einer der Schnellsten, und das gute Gefühl, welches sich da aufgebaut hat, ist das gesamte Wochenende über geblieben. Das war der Schlüssel zum schönen Ergebnis.»



Vettel ist mit seinem fünften Platz in der WM-Zwischenwertung auf Rang 11 vorgerückt, aber wie geht es weiter? Wie stark wird sein Aston Martin noch entwickelt? Sebastian antwortet: «Das ist in der Tat dieses Jahr eine etwas knifflige Situation, weil das gesamte Augenmerk auf dem nächsten Jahr liegt, mit einer ganz anderen Rennwagengeneration. Daher wird so gut wie alles, was wir dieses Jahr entwickeln, am Ende des Jahres in die Tonne geschmissen. Es ist schwierig, die richtige Balance zu finden, was die Umstellung der Ressourcen auf 2022 angeht, und die Teams sitzen da alle im selben Boot. Es wird bei uns nochmals einen kleinen Schub geben. und dann hoffen wir, dass wir uns damit im Mittelfeld behaupten können.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle gebrochen *

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter

* nicht zum Rennen gestartet





WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Konstrukteure

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

6. Aston Martin 19

5. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0