Lewis Hamilton: «Dann bin ich schlagartig weg»

​Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton hat klargemacht: «Ich habe diesem Sport noch viel zu geben.» Der Mercedes-Star will weiter Formel 1 fahren, aber wenn er aufhört, «dann bin ich schlagartig weg».

Ende April hat der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton Signale gesendet, welche die Herzen seiner Fans höherschlagen liessen. Der Engländer hat für Pirelli 18-Zoll-Reifen getestet – ausgerechnet jener Hamilton, der bekennender Test-Muffel ist. Der Mercedes-Star grinste: «Ich schätze, dies war das erste Mal, dass ich mich freiwillig für einen Test gemeldet habe! Ich wollte herausfinden, wie wir unterwegs sind, was die 2022er Reifen angeht. Wir Fahrer wünschen uns für die kommende Rennwagengeneration Reifen, mit welchen wir härter attackieren können, ohne dass die Walzen so abbauen wie heute. Der erste Eindruck, den ich von den Niederquerschnittreifen gewonnen habe, ist gut.»

Die Fans horchten auf: Heisst das jetzt, dass alle Rücktrittsgedanken verscheucht sind und Lewis Hamilton auch in den kommenden Jahren Formel 1 fährt? Lewis wirkte fast ein wenig ertappt, so als hätte er sich soeben verplappert. Der Brite suchte nach einem Ausweg: «Äh, ich entscheide da ganz spontan.»

In Wahrheit sieht der Mercedes-Star seine Mission im Motorsport als nicht abgeschlossen an. Kernsatz: «Ich habe dem Sport noch viel zu geben.» Und Hamilton ist schlau genau zu wissen: Bei seinem Kampf für mehr Gerechtigkeit, für mehr Vielfalt und gegen Rassismus wird er kein besseres Schaufenster finden als die Formel 1. In der spanischen As sagt Hamilton auf die Frage, ob er sich sogar vorstellen könne, so lange zu fahren wie Kimi Räikkönen: «Nein, das glaube ich nicht.»

«Iceman» Räikkönen ist heute 41 Jahre alt, Lewis fünf Jahre jünger. Unterzeichnet Lewis für zwei weitere Jahre bei Mercedes, also für 2022 und 2023, stünde er am Schluss der GP-Saison 2023 kurz vor seinem 39. Geburtstag.



Lewis Hamilton vertieft: «Ich glaube nicht, dass ich das für immer machen kann, jedenfalls keine weiteren fünf Jahre. Auch wenn man natürlich niemals nie sagen sollte. Es gibt viele Dinge, die ich weiterhin machen möchte, andere nicht. Aber wenn ich aufhöre, dann bin ich schlagartig weg, dann werdet ihr mich kaum mehr bei Rennen sehen, weil ich dann eine Pause brauche.»



«Aber früher oder später würde ich zurückkommen, weil ich diesen Sport einfach liebe. Und weil mir klar ist, dass mein Kampf für mehr Vielfalt lange anhalten muss, um Veränderungen zu bewirken – wir reden hier von vielleicht zehn oder zwanzig Jahren.»





Abschlusstraining Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,346

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:10,576

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:10,601

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:10,611

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,620

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:10,900

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,095

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,419

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,573

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,779

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,486

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,598

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,600

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,642

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,830

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,205

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,366

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,958

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari *

* nach Unfall im 3. Training nicht in der Qualifikation