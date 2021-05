Lewis Hamilton (7.): «Wie konnte das nur passieren?»

​Weltmeister Lewis Hamilton ist nach einer matten Darbietung in Monaco und Rang 7 die WM-Führung los. Der Engländer haderte am Funk mit seinem Schicksal: «Wie konnte das nur passieren?»

Die Schlüsselszene dieses Rennens für Lewis Hamilton: Der siebenfache Formel-1-Champion holte sich in Runde 29 frische Reifen ab, aber die sonst so vorbildliche Strategie von Mercedes-Benz ging nicht auf. Hamilton, der zuvor das Heck des AlphaTauri-Renners von Pierre Gasly auswendig gelernt hatte, lag noch immer hinter dem Franzosen, als Gasly in Runde 30 neue Walzen abgeholt hatte.

Lewis murrte am Funk: «Wie kann es sein, dass ich hinter ihm liege?» Aber es sollte noch viel schlimmer kommen. Denn als in Runde 31 auch Sebastian Vettel frischen Gummi holte, wurde der Stopp von der Aston Martin-Mannschaft so vorbildlich vollzogen, dass Vettel vor Gasly und Hamilton auf die Bahn kam und diesen fünften Platz bis ins Ziel verteidigte.

Hamilton am Funk: «Wie konnte das nur passieren? Wir konnte ich hier zwei Ränge verlieren? Ich verstehe das nicht! Dabei hatte ich doch zuvor meine Reifen so gut geschont, um länger draussen bleiben zu können. Und dann komme ich vor den anderen an die Box!»

Kurz darauf meldete sich Renningenieur Pete Bonnington bei Hamilton. «Äh, wir werden noch einen Platz an Pérez verlieren.»



Danach war von Lewis Hamilton nicht mehr viel zu hören, und Ex-GP-Pilot Martin Brundle fand: «Es scheint nicht so zu sein, dass er gegen Vettel und Gasly vor sich etwas ausrichten kann. Es schaut viel mehr so aus, als hätte er dieses Rennen aufgegeben.»



Nach dem enttäuschenden siebten Rang ist Hamilton die WM-Führung los, er liegt nun erstmals hinter Max Verstappen, um vier Punkte – es steht 105:101 für den Niederländer.



Lewis Hamilton: «Der Boxenstopp hat drei Ränge gekostet. Ich habe darauf keine Reaktion. Was besprochen werden muss, werden wir im Hintergrund erledigen. Wir werden zusammen arbeiten und versuchen, stärker zurück zu kommen. Wir sind das ganze Wochenende unter unseren Möglichkeiten geblieben. Jetzt gilt es, nach vorne zu blicken. Gratulation an Max und sein Team.»



Für den kommenden WM-Lauf in Baku ist Hamilton wenig zuversichtlich: «Das ist eine weitere Strecke, wo Red Bull Racing sehr stark sein wird. Es wird nicht einfach sein, sie dort zu schlagen. Aber wir werden es versuchen.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle gebrochen *

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter

* nicht zum Rennen gestartet





WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

6. Aston Martin 19

5. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0