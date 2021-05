Charles Leclerc (Ferrari): Verblüffendes Urteil

​Der Monegasse Charles Leclerc weiss: Er hat mit seinem Unfall im Qualifying zum Heimrennen die Chance auf den Sieg weggeworfen. Wie der zweifache GP-Sieger mit sich selber ins Gericht geht.

Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur hat mir einmal gesagt: «Ich kenne nur zwei Formel-1-Fahrer, die in aller Konsequenz selbstkritisch sind – Lewis Hamilton und Charles Leclerc.» Tatsächlich haben wir es immer wieder erlebt, wie Ferrari-Fahrer Leclerc nach einem Patzer über sich selber geschimpft hat.

In Monte Carlo gibt es Einiges zum Schimpfen. Denn Charles hat zwar im Abschlusstraining eine tolle Runde erzielt, die letztlich für die Pole-Position reichte, aber er hat eben auch danach sein Auto am Ausgang der Schwimmbadpassage in die Leitplanen gesetzt – und das führte dazu, dass am Sonntag während der Installationsrunde und auf dem Weg zur Staraufstellung die linke Antriebswellennabe kaputtging. Leclerc konnte das Rennen nicht mal aufnehmen, sein erster Startplatz blieb leer.

Dem Ferrari-Piloten schwappte danach eine Welle der Sympathie entgegen: Tenor vieler Fans in den sozialen Netzwerken – der arme Leclerc! Doch Formel-1-Champion Jacques Villeneuve (50) wollte in den Chor von Mitleidsbezeugungen nicht einstimmen: «Er kann nur sich selber an der Nase nehmen, denn er ist am Ausfall selber schuld. Er war es, der am Samstag in die Leitschienen gefahren ist. Ich kann für ihn kein Mitleid empfinden.»

Und was sagt der selbstkritische Leclerc mit etwas Abstand selber? Charles in eine Videokonferenz: «Grundsätzlich habe ich einen guten Job gemacht. Ich wollte zum Schluss des Qualifyings einfach zu viel, und schon steckte ich in den Leitschienen. Das kann dir in Monaco ratz-fatz passieren.»

«Es ist nicht mein erster Fehler, und es ist wahr, in der Vergangenheit ging ich mit mir selber hart ins Gericht. Aber dieses Mal fühle ich mich anders. Denn du musst dir in Monte Carlo im Klaren sein – wenn du attackierst, dann bist du ständig auf Messers Schneide. Ich werde aus meinem Fehler lernen, aber ich werde mich dafür nicht zerfleischen.»



«Natürlich ist der Ausfall schwer zu verdauen. Du bekommst schliesslich nicht jedes Wochenende in Monaco eine solche Chance. Aber ich will es wie Teamchef Mattia Binotto halten – wir müssen die positiven Aspekte in den weiteren Verlauf der Saison mitnehmen, nicht die negativen. Es mag sein, dass dies die beste Gelegenheit für Ferrari gewesen ist, um den Sieg zu kämpfen. Aber dessen ungeachtet befinden wir uns in einem Aufwärtstrend.»





