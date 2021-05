Lando Norris zu sozialen Netzwerken: Das alles nervt

​Der Engländer Lando Norris hat sich durch seinen drolligen Humor eine treue Fangemeinde auf den sozialen Netzwerken erschaffen. Nun kehrt er Twitter, Instagram & Co. den Rücken: «Das alles nervt.»

Angefangen hatte alles mit englischen Fussball- und Cricket-Klubs, aber dann schlossen sich der Aktion weltweit Tausende von Menschen an: Kein Gezwitscher auf Twitter, kein Bild auf Instagram, kein lustiges Filmchen auf Tiktok – um sich gegen Rassismus und Diskriminierung zu wehren, boykottieren auch vierzehn Formel-1-Fahrer im Rahmen des GP-Wochenendes von Portugal tagelang die sozialen Netzwerke.

Vorreiter war einmal mehr Lewis Hamilton: «Ich finde, die Betreiber der sozialen Netzwerke müssten mehr tun, um Schmähungen entschlossen entgegenzutreten. Wenn meine Teilnahme daran den Druck erhöht, hier endlich etwas aktiver zu werden, dann mache ich das gerne.»

Dem Boykott bis Montag, 3. Mai, 23.59 Uhr, haben sich angeschlossen: Lando Norris, George Russell, Esteban Ocon, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Nikita Mazepin und Carlos Sainz.

Lando Norris sagte: «Alle tun sich schwer mit Beschimpfungen, und die Betreiber der sozialen Netzwerke sollten mehr tun, um sich dieses Problems anzunehmen. Sich hinter einer Tastatur zu verstecken, ist nicht okay – genug ist genug.»



Inzwischen ist klar: «Genug ist genug» hat für McLaren-Fahrer Norris noch eine ganz andere Bedeutung. Der gegenwärtige WM-Dritte hat sich durch seine offene Art und einen drollig verspielten Humor eine treue Fangemeine erarbeitet – eine Million Follower auf Twitter, 3,1 Millionen auf Instagram, fast 900.000 auf Twitch sowie 578.000 auf YouTube. Aber Norris hat die Nase voll.



Schon 2020 verloren viele Wortmeldungen von Norris die übliche Leichtigkeit. Denn Lando ärgerte sich über Kritiker, die seine augenzwinkernden Kommentare und Fotos missverstanden und glaubten, Norris nehme weder seinen Job noch seine Rennfahrerkollegen ernst.



Im Rahmen des Monaco-GP-Wochenendes hat Lando Norris nun ganz beiläufig gegenüber Channel 4 erklärt: «Ich habe noch immer Spass, vor allem mit den Jungs von meinem Team. Aber ich muss mich auch auf Vieles konzentrieren. Ich bin noch immer der gleiche Kerl wie zuvor, aber es gibt eben auch die andere Seite, die des harten Arbeiters, die des Piloten, der viel Zeit investiert, um sich ständig zu verbessern. Und als Ergebnis konnten wir diesen schönen ersten WM-Teil zeigen.»



Schön ist britisches Understatement: Norris ist neben Max Verstappen und Lewis Hamilton der einzige Fahrer, der bei allen bisherigen fünf WM-Läufen der Saison 2021 gepunktet hat – Vierter in Bahrain, Dritter in Imola, Fünfter in Portugal, Achter in Spanien, Dritter in Monaco, das ergibt WM-Rang 3 mit 56 Punkten, das ist rundweg sensationell.



Norris: «Letztlich ist diese Konzentration auf meinen Job der Grund, warum ich die ganzen sozialen Netzwerke los geworden bin. Nun, ich bin noch immer dort, aber ich schau mir das alles nicht mehr an. Ich habe einen Angestellten, der in meinem Namen postet. Ich selber habe mich da ganz rausgenommen, denn das alles nervt.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle gebrochen *

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter

* nicht zum Rennen gestartet





WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

5. Aston Martin 19

6. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0