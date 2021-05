Baku-GP im Fernsehen: Valtteri Bottas mit 378 km/h!

​Die Formel-1-Gemeinde staunte über die GP-Premiere 2016 auf dem «Baku City Circuit»: Valtteri Bottas raste im Williams-Mercedes mit unfassbaren 378 km/h durch die Strassen von Baku! Ein Rekord, der Bestand hat.

Vor dem ersten Strassenrennen in Baku hatte Pistenarchitekt Hermann Tilke angekündigt: «Ein Alleinstellungsmerkmal dieser Strecke wird sein, dass dies der schnellste Strassenkurs der Welt ist. Wir rechnen mit Tempi locker um die 340 Sachen.» Als mehr Daten über die neue Strecke veröffentlicht wurden, verfeinerten die Teams ihre Simulationen und kamen auf Werte eher im Bereich von 360 km/h. Und dann kam der Hammer: Nach Messungen von Williams war Valtteri Bottas am Samstag vor dem ersten Baku-GP mit sagenhaften 378 km/h gemessen worden!

Viele Fans rieben sich verwundert die Augen und fragten sich: Wo liegt das gemessen an bisherigen Speed-Rekorden der Formel 1? 2004 erreichte der Williams-BMW von Antonio Pizzonia im Monza-GP 2004 369,9 km/h, das war damals neuer Rekord. 2005 verbesserte Kimi Räikkönen diesen Wert beim Traditionsrennen im Parco di Monza – 370,1 km/h im McLaren-Mercedes. Noch schneller ging es bei den Monza-Tests mit McLaren-Fahrer Juan-Pablo Montoya: 372,6 km/h, doch dies basierte auf einer Team-Messung. Welcher Wert nun zählt, war danach unter den Formel-1-Fans Anlass zu hitzigen Diskussionen und letztlich Ansichtssache.

Das Motto des ersten Strassenrennens von Baku passte: «The speed is higher in the land of fire.» Wie es scheint, wird der Rekord von Bottas nicht so bald gebrochen. Denn zur Saison 2017 hin wurden in der Formel 1 breitere Reifen eingeführt, das sieht cooler aus und erlaubt höhere Kurventempi, aber die Autos erzeugen damit auch mehr Luftwiderstand.

Der Beweis: Im Abschlusstraining zum Baku-GP 2018 erreichte Daniel Ricciardo mit seinem Red Bull Racing-Renault den höchsten Speed bei 341,8 km/h. 2019 war der schnellste Mann auf der Geraden im Qualifying der Genfer Romain Grosjean im Haas-Ferrari, mit 346,3 km/h.



Wie die Jagd auf dem schnellsten Strassenkurs der Welt nach einem Jahr Corona-Pause in Baku ausgeht, erfahren Sie auch dank unserer Übersicht der wichtigsten Sendetermine.





