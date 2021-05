Österreich lockert: Gute Nachrichten für den GP

​Die Corona-Zahlen in Österreich sind so niedrig wie seit Spätsommer 2020 nicht mehr, die Bundesregierung verkündet daher weitere Lockerungsschritte. Das hat Auswirkungen auf den Österreich-GP.

Am 29. Mai hat die österreichische Bundesregierung nach Beratung mit den Bundesländern weitere Lockerungen verkündet, in einem ersten Schritt ab 10. Juni, in einem weiteren an 1. Juli. Im ersten Schritt wird beispielsweise die Sperrstunde in der Gastronomie von derzeit 22.00 Uhr auf Mitternacht ausgeweitet. Die 20-Quadratmeter-Regel in Handel und Freizeit wird auf zehn reduziert. Kulturveranstaltungen dürfen zu 75 statt zu 50 Prozent ausgelastet werden. Die Teilnehmerobergrenzen für die Kultur (1500 indoor, 3000 outdoor) bleiben im ersten Schritt ab 10. Juni jedoch bestehen.

In einem zweiten Schritt ab 1. Juli sind gemäss Vizekanzler Werner Kogler keine Beschränkungen für Sport und Kultur mehr geplant, jedoch weiterhin unter der so genannten 3-G-Regel – getestet, geimpft, genesen. Bundeskanzler Sebastian Kurz: «Wir halten das Versprechen, dass wir bis zum Sommer zur Normalität zurückkehren können.»

Die weiteren Freiheiten auf 1. Juli haben Auswirkungen auf die Formel 1 am Red Bull Ring: Gemäss der verkündeten Lockerungsmassnahmen werden beim Grossen Preis von Österreich (4. Juli) erheblich mehr Fans erlaubt sein als eine Woche zuvor beim Grossen Preis der Steiermark (27. Juni), immer unter Beachtung weiterhin geltender Schutzkonzepte, Stichwort 3-G (getestet, geimpft, genesen).

Um Österreich gegen die sich in Grossbritannien schnell verbreitende Corona-Variante B.1.617.2 zu schützen (indische Mutation), sind ab 1. Juni keine Direktflüge aus dem Königreich mehr erlaubt. Diese Massnahme gilt vorderhand bis 20. Juni. Der Formel-1-Tross muss aber gar nicht direkt aus Grossbritannien nach Österreich fliegen – denn eine Woche vor dem Steiermark-GP gastiert die Königsklasse in Le Castellet (GP Frankreich am 20. Juni).

Der Rennzirkus bleibt bei einer sich ständig ändernden Corona-Situation flexibel. Das gilt beispielweise auch für die Motorrad-WM. Auch Deutschland erlaubt keine Flugreisen mehr aus dem Brexit-Land. Die britischen GP-Teammitglieder dürfen daher nach dem Catalunya-GP (6. Juni) nicht in ihre Heimat zurück; sie müssen vielmehr im EU-Raum bleiben, bevor es für den Grossen Preis von Deutschland (20. Juni) zum Sachsenring geht. Andernfalls müssten sie bei der Einreise nach Deutschland sofort in Quarantäne, damit würden sie auch den WM-Lauf von Assen (27. Juni) verpassen.

Allerdings: Keine Regel ohne Ausnahme. Österreichs Fußball-Nationalteam soll am 2. Juni in Middlesbrough in einem EM-Testspiel auf England treffen. Die Regierung erlaubt die Heimkehr-Landung und erteilt dem ÖFB-Tross eine Sondergenehmigung für den Quarantäne-Verzicht, «aus nationalem Interesse».



Die logische Schlussfolgerung müsste lauten: Wenn ein Probegalopp der Fussballer in England offenbar nationalem Interesse entsprechen, dann müssen zwei Formel-1-Rennen in der Steiermark noch gewichtiger sein. Schließlich werden weltweit erheblich mehr Menschen die Königsklasse in Österreich verfolgen als den Kicker-Auftritt in Middlesbrough.



Alle Informationen zu Eintrittskarten für die WM-Läufe auf dem Red Bull Ring sowie über die entsprechenden Schutzmassnahmen gegen Corona finden Sie unter www.projekt-spielberg.com





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi