Österreich-GP im Juli: Mehr Tickets, jetzt zugreifen!

​Auf diese Nachrichten haben viele Fans gewartet: Der disziplinierte Kampf gegen Corona beginnt sich bezahlt zu machen, in Österreich gibt’s weitreichende Lockerungen, somit mehr Tickts für den Österreich-GP!

Die Ankündigung der österreichischen Bundesregierung zu weitreichenden Lockerungen ab Juli ist eine frohe Botschaft für viele Motorsport-Fans. So fallen auch beim «Formula 1 Großen Preis von Österreich 2021» (2. bis 4. Juli) die Zuschauer-Beschränkungen!

Am zweiten Formel-1-Rennwochenende innerhalb von acht Tagen auf dem Red Bull Ring (am 27. Juni findet dort der Steiermark-GP statt) sind damit die Stehplätze sowie weitere Ticket-Kategorien verfügbar geworden. Jetzt gilt es zuzugreifen! Alle Informationen und Tickets für beide WM-Läufe im Murtal gibt es unter www.projekt-spielberg.com.

Mit der jüngsten Ankündigung der österreichischen Bundesregierung, ab Juli 2021 die Zuschauer-Beschränkungen bei Sportveranstaltungen aufzuheben, gehen beim «Formula 1 Großen Preis von Österreich» alle Tore des Red Bull Ring weit auf, natürlich unter Einhaltung der so genannten 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet).



Das bedeutet: Ab sofort können sich Fans für das Rennwochenende von 2. bis 4. Juli am Spielberg auch Stehplätze und frische Tickets für weitere Tribünen sichern. Dem nächsten Formel-1-Fest mit großartiger Stimmung und Fan-Kulisse am gesamten Red Bull Ring steht nichts mehr im Weg!



Unter www.projekt-spielberg.com finden Fans aktuelle Informationen und eine Übersicht mit allen Ticket-Kategorien für den Traditions-GP. Der Ticketverkauf für den «Formula 1 Großen Preis der Steiermark 2021» (25. bis 27. Juni) läuft entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen in Österreich für Juni weiter wie bisher, Infos dazu gibt es unter der gleichen Adresse.



Alle Informationen zur Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 auf dem Red Bull Ring sind unter www.projekt-spielberg.com und in der Spielberg-App zu finden.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi