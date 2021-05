Sergio Pérez (Red Bull Racing): Sein Plan für Baku 31.05.2021 - 12:04 Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Sergio Pérez in Monaco

​Die Formkurve von Sergio Pérez zeigt aufwärts: Der 31jährige Mexikaner wurde zuletzt Vierter in Portugal, Fünfter in Spanien, Vierter in Monaco. Als Baku-Spezialist will er endlich aufs Podest.