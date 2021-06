Baku-GP im Fernsehen: Mehr Speed in Kurve 8

Die Formel-1-Verantwortlichen haben Änderungen an der kniffligsten Stelle des Baku-Kurses vorgenommen. Dadurch dürften die GP-Stars deutlich flotter durch die achte Kurve brettern, prophezeien die Experten und Fahrer.

Heute dürfen die GP-Piloten zum ersten Mal seit dem Rennwochenende von 2019 wieder auf dem Strassenkurs von Baku ausrücken und die Vorfreude ist gross, wie die Stars der Königsklasse zum Auftakt ins sechste Rennwochenende des Jahres betont haben. Denn die Piste hat es in sich, vor allem die achte Kurve ist eine Herausforderung, wie die Vergangenheit gezeigt hat.

Und genau an dieser Stelle wurden Änderungen vorgenommen, so wurde etwa der Randstein an der Innenseite entfernt und in diesem Abschnitt wurde auch ein neuer Asphalt gelegt. Die Änderungen dürften sich auf den Kurvenspeed auswirken, sagt der frühere GP-Pilot und heutige Technikexperte von «Sky Sports F1», Anthony Davidson.

Charles Leclerc stimmt dem Briten zu. Der Ferrari-Star, der auch schon in der achten Kurve in der Mauer gelandet war, erklärte an der FIA-Pressekonferenz: «Bei meinem Crash spielte der Randstein keine Rolle, ich habe das rechte Vorderrad blockiert und rutschte in de Mauer. Aber ich begrüsse die Anpassungen und freue mich darauf, die Kurve ohne den Randstein auszuprobieren.»

«Ich denke, wir werden dort ein ganzes Stück schneller sein, da das Auto sehr viel ruhiger liegen wird. Es wird eine nette Ecke, ich freue mich auf diesen Streckenabschnitt», fügte der 23-jährige Monegasse an. Wer nicht verpassen will, wie die GP-Stars ins Rennwochenende von Aserbaidschan starten, findet hier alle TV-Zeiten.

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle gebrochen *

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter

* nicht zum Rennen gestartet

WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Konstrukteure

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

5. Aston Martin 19

6. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0