Lewis Hamilton: «Wurde ins kalte Wasser geworfen»

Lewis Hamilton reagiert auf den French-Open-Rückzug von Naomi Osaka und betont: «Die meisten von uns sind nicht vorbereitet.» Er selbst habe den Umgang mit den Medien auf die harte Art und Weise lernen müssen.

Mit ihrem Rückzug vom French Open sorgte Tennis-Star Naomi Osaka für Schlagzeilen. Die 23-jährige Japanerin, die aktuell den zweiten Platz in der Weltrangliste der Frauen belegt, wollte zunächst mit Verweis auf ihre mentalen Probleme die Presserunden auslassen. Dafür kassierte sie dem Reglement entsprechend eine Strafe. Später zog sie sich ganz aus dem Wettbewerb zurück und entschuldigte sich in den sozialen Medien bei den Journalisten, die sie damit vielleicht verletzt habe.

Und die Tennisspielerin verriet, dass sie sich in einem persönlichen Schreiben auch bei den Turnierverantwortlichen entschuldigt habe. Lewis Hamilton ergriff bereits in den sozialen Meiden Partei für Osaka und schrieb am Dienstag: «Die mentale Gesundheit ist kein Scherz, das ist real und ernst. Es braucht viel Mut, um diesen Schritt zu wagen. Lasst uns alle sicherstellen, dass Naomi weiss, dass sie nicht alleine ist.»

Am Rande des Baku-Stadtkurses erklärt der siebenfache Champion vor dem Start des Wochenendes: «Sie ist eine unglaubliche Athletin und ein grossartiger Mensch und ihr Aktivismus ist einfach so beeindruckend. In einem so jungen Alter lastet so viel Gewicht auf ihren Schultern, da ist das unvermeidlich. Tatsache ist, wenn man jung ist, wird man ins Rampenlicht geworfen und es entsteht ein grosser Druck, der schwer auf einem lastet. Die meisten von uns sind nicht darauf vorbereitet.»

Und Hamilton erinnerte sich: «Als ich in die Formel 1 kam, hatte das Team zwar eine PR-Abteilung, aber ich war nie darauf vorbereitet worden, vor die Kamera zu treten. Mir wurde nie gesagt, worauf ich achten soll, keiner half mir da durch. Ich lernte durch Fehler, sozusagen. Das ist unglaublich nervenaufreibend, besonders wenn man selbst die besten Absichten hat und die Leute das ausnutzen.»

«Ich selbst habe es auf die harte Tour gelernt und viele Fehler gemacht. Und ich mache auch heute noch Fehler», gesteht der Mercedes-Star. Er weiss: «Es kann ganz schön entmutigend sein, wenn man vor einer Linse steht, vor allem, wenn man introvertiert ist und mit dieser Art von Druck nicht gut klarkommt. Manche Menschen fühlen sich dabei wohler als andere. Ich versuche, ständig dazuzulernen, wie ich mit den Medien umzugehen habe, aber wie gesagt, ich wurde ins kalte Wasser geworfen.»

Zu Osaka sagte der 98-fache GP-Sieger auch: «Sie ist unglaublich mutig und ich spende ihr Beifall für ihren Mut, weil sie jetzt die Mächtigen in Frage stellt und sie dazu bringt, darüber nachzudenken, wie sie auf so etwas reagiert haben. Das war nicht gut, wenn jemand über seine persönliche mentale Gesundheit spricht und dann dafür bestraft wird, ist das nicht cool.»

