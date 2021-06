Schumacher: Kumpel Vettel gibt ihm ein gutes Gefühl 03.06.2021 - 15:04 Von Andreas Reiners

Formel 1 © LAT Sebastian Vettel und Mick Schumacher

Mick Schumacher liefert bislang eine ordentliche Debüt-Saison in der Formel 1 ab. Was auch an Kumpel Sebastian Vettel liegt.