Max Verstappen (Red Bull Racing/2.): Falsche Schuhe

WM-Leader Max Verstappen ist entspannt: Bestzeit im ersten Training von Baku, Platz 2 hinter dem Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez am Nachmittag. Warum Max dennoch nicht ganz zufrieden ist.

Wenn der erste Trainingstag auf dem Baku City Circuit ein Massstab sein sollte, dann kann WM-Leader Max Verstappen in der kommenden Nacht auf Samstag ruhig schlafen, Verfolger Lewis Hamilton hingegen wird sich Sorgen machen.

Wieso sind die Autos von Red Bull Racing so flott unterwegs, vor allem im Dauerlauf? Ex-GP-Pilot Paul Di Resta ist aufgefallen: «Red Bull Racing ist das einzige Spitzen-Team, das mit dem Körnen der Reifen keine Probleme hatte.»

Körnen, englisch «graining»: Wenn ein Auto zu rutschen beginnt, können sich auf der Reifenlauffläche kleine Gummikörner bilden. Das ist für den Fahrer überaus unangenehm, weil sich das Auto anfühlt, als würde es sich auf Kugellagern bewegen. Das Körnen kann nach wenigen Runden wieder verschwinden, wenn der Pilot vorsichtig ist. Graining entsteht durch ein Zusammenspiel aus Fahrstil, Pistenoberfläche, Abstimmung, Benzinlast und Reifenmischung.

Am Ferrari von Charles Leclerc war es so schlimm, dass der Monegasse an die Box funkte: «Wenn ich mit diesen Reifen weitermache, dann habe ich noch einen Unfall.»

Max Verstappen ist entspannt: Schnellster im ersten Training, Zweitschnellster im zweiten Training hinter seinem Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez.



Der Niederländer sagt: «Was die Leistungsfähigkeit angeht, so ist das ein prima Einstieg ins Wochenende. Das Auto hat sich im ersten Training sehr manierlich angefühlt. Wir haben dann zum zweiten Training hin an der Abstimmung gearbeitet, um die Fahrzeugbalance zu verfeinern, aber das war eher ein Schritt in die falsche Richtung. Das müssen wir uns heute Abend nochmals ansehen.»



«Es war ziemlich windig heute, aber das ist für alle gleich. In der Quali muss unser Ziel natürlich darin bestehen, die erste Startreihe zu belegen.»



Das grösste Problem von Verstappen an diesem Tag: Eine falsche Schuhnummer bei den Rennstiefeln im ersten Training, nach einem kleinen Schluckauf in der Bestellkette. «Das war nicht ideal, aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass mich das sehr behindert hat.»





2. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,115 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,216

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,243

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:42,436

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,534

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,693

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,941

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,018

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:43,020

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,130

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,156

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:43,220

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,298

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,812

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,881

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,184

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,557

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,563

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,095

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,983





1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,184 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:43,227

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:43,521

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,630

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,732

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,757

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,893

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,996

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,777

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,891

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,943

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,092

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,234

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,384

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,415

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,446

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,452

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,774

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,899

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,945