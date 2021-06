Valtteri Bottas zur Teilschuld: «Ich bin überrascht» 04.06.2021 - 10:44 Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Valtteri Bottas

Valtteri Bottas nahm am Medientag in Baku nicht teil: Der Finne sass wegen eines ausgefallenen Flugs stundenlang in Helsinki fest. Der Mercedes-Star meldete sich via Zoom und zeigt sich überrascht.