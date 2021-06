Fernando Alonso: «WM-Führung spielt noch keine Rolle»

Alpine-Star Fernando Alonso kennt sowohl die Rolle des Jägers als auch jene des Gejagten. Der Spanier ist sich sicher: Nach den ersten 5 Saisonläufen hat der WM-Stand noch keinen grossen Einfluss auf die Spitzenreiter.

In Monte Carlo durfte Red Bull Racing nicht nur den zweiten Saisonsieg von Max Verstappen und dessen WM-Führung bejubeln. Die Mannschaft aus Milton Keynes übernahm mit dem Triumph des schnellen Niederländers auch den ersten Zwischenrang in der Konstrukteurswertung – wenn auch nur mit einem Punkt Vorsprung auf Mercedes.

Obwohl der Führungswechsel für Schlagzeilen sorgte, ist er für die GP-Stars selbst unbedeutend, glaubt Formel-1-Routinier Fernando Alonso. Der 39-jährige GP-Rückkehrer und zweifache Weltmeister kennt die Situation an der Spitze des Feldes. Er ist sich sicher: «Nach den ersten fünf GP bedeutet die WM-Führung noch nichts.»

«Ich denke, das macht weder für Max noch für Lewis einen grossen Unterschied. Vor dem letzten Rennen der Saison mag das etwas anders aussehen. Dann ist es sicherlich ein psychologischer Vorteil, wenn man vorne liegt. Aber beim sechsten Rennen denkst du noch nicht daran», stellt der 32-fache GP-Sieger klar.

Verstappen selbst erklärte nach seinem Sieg in Monte Carlo: «Es ist schön, meinen Namen ganz oben in der WM-Tabelle zu sehen, aber ich werde glücklicher sein, wenn das am Ende der Saison auch noch so ist! Das wird nicht einfach, denn Monaco darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Mercedes noch immer ganz stark ist.»

1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,184 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:43,227

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:43,521

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,630

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,732

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:43,757

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,893

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,996

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:44,777

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,891

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,943

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,092

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:45,234

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:45,384

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,415

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,446

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,452

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,774

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,899

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,945