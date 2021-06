Christian Horner: «Unterschätzen keinen Gegner»

Christian Horner freut sich über die Performance seiner beiden Schützlinge Max Verstappen und Sergio Pérez in Baku. Der Red Bull Racing-Teamchef mahnt aber auch: «Es liegt noch ein langer Weg vor uns.»

Mit dem Auftakt ins Baku-Wochenende darf Christian Horner zufrieden sein, schliesslich lag in beiden Trainingssessions am Ende einer seiner Schützlinge vorn. Den Anfang machte Max Verstappen, am Nachmittag war Sergio «Checo» Pérez der Schnellste. Sein niederländischer Teamkollege blieb eine Zehntel langsamer und musst sich mit dem zweiten Platz begnügen.

Der Red Bull Racing-Teamchef freute sich im «Sky Sports F1»-Interview: «Wir haben erneut eine saubere Session erlebt und ich denke, das war der bisher beste Auftritt von Checo in diesem Jahr.» Mit Blick auf Titelverteidiger Lewis Hamilton, der nur die elftschnellste Runde schaffte, ergänzte Horner: «Sein Tempo im Renntrimm sah nicht schlecht aus, der Speed stimmt also auf den Longruns. Aber sie scheinen sich in einigen Kurven schwer zu tun.»

«Ich denke, wir haben eine vernünftige Balance, Max war in der zweiten Session nicht ganz so glücklich wie Checo, trotzdem ist es natürlich grossartig, beide Fahrer da vorne zu haben», fügte der Brite an, und gestand: «Natürlich fühlte es sich grossartig an, die WM unerwartet auch in der Konstrukteurswertung anzuführen. Man sieht den eigenen Namen an der Spitze stehen und natürlich motiviert das jeden Einzelnen zusätzlich, sein Bestes zu geben.»

«Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir noch nicht einmal das erste Viertel der Saison geschafft haben. Es liegt noch ein sehr langer Weg vor uns», mahnte Horner gleichzeitig, betonte aber auch: «Es ist grossartig, dass wir Mercedes unter Druck setzen können. Aber wir unterschätzen keinen unserer Gegner, auch Ferrari ist offensichtlich wieder flott unterwegs. Ich denke, wir haben alle Zutaten für eine weiterhin spannende Saison.»

2. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,115 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,216

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,243

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:42,436

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,534

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,693

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,941

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,018

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:43,020

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,130

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,156

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:43,220

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,298

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:43,812

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,881

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,184

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,557

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,563

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,095

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,983

1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,184 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:43,227

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:43,521

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,630

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,732

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:43,757

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,893

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,996

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:44,777

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,891

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,943

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,092

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:45,234

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:45,384

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,415

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,446

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,452

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,774

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,899

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,945