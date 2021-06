Yuki Tsunoda: «Ärgere mich wirklich darüber»

Formel-1-Rookie Yuki Tsunoda eroberte in Baku mit Platz 7 sein bisher bestes GP-Ergebnis. Der Japaner sammelte damit in seinem sechsten Grand Prix sechs frische WM-Zähler. Trotzdem war er nicht ganz glücklich.

Im Schatten seines starken AlphaTauri-Teamkollegen Pierre Gasly, der in Baku als Dritter aufs Podest durfte, erzielte auch Yuki Tsunoda ein starkes Ergebnis. Der Formel-1-Rookie kam im Strassenrennen als Siebter ins Ziel und sammelte zum ersten Mal seit dem Saisonauftakt in Bahrain wieder frische WM-Punkte.

«Ich freue mich, dass ich für das Team sechs zusätzliche Punkte sammeln und so zum Erfolg beitragen konnte. Gratulation an Pierre zum dritten Platz, das Team verdient dieses tolle Ergebnis wirklich», erklärte der 21-jährige Japaner nach der Zielankunft, und fügte auf Nachfrage an: «Ja, ich bin sehr stolz, das beste Ergebnis eines japanischen Fahrers seit 2012 erzielt zu haben.»

Der aktuelle WM-Vierzehnte schlug aber auch selbstkritische Töne an: «Es ist schon frustrierend, denn ich denke, dass das Auto diesmal ein wirklich gutes Tempo hatte. Bis zum Restart lief das Rennen auch gut. Ich ärgere mich aber wirklich über die letzte Runde, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich irgendetwas anders hätte machen können.»

«Insgesamt war es aber ein positives Rennen für mich und ich werde nun alles mit dem Team sorgfältig analysieren, um herauszufinden, was zu tun ist, um weiter voranzukommen. Es war auf jeden Fall eine grossartige Teamleistung, die wir in Baku gezeigt haben», fügte Tsunoda an.

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0