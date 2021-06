Sebastian Vettel: Starke Worte gegen Diskriminierung

Formel-1-Star Sebastian Vettel hat schon mehrfach bewiesen, dass er sich für mehr Chancengleichheit und gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzt. Der Deutsche fand auch in Baku klare Worte zu diesem Thema.

Ob mittels Helmdesign oder durch klare Messages: Sebastian Vettel hat sich schon mehrfach und entschieden gegen Diskriminierung und Rassismus und für mehr Vielfalt und Chancengleichheit eingesetzt. So war der vierfache Weltmeister etwa im vergangenen Jahr in der Türkei mit einem speziellen Regenbogen-Helm unterwegs, auf dem entsprechende Botschaften zu lesen waren («No borders, just horizon – only freedom» und «together as one»).

Der Deutsche trug den besonderen Helm auch beim ersten Bahrain-Rennen des vergangenen Jahres, im Dezember wurde der Kopfschutz dann für den guten Zweck versteigert. Und das mit Erfolg: 225.000 Euro kamen bei der Auktion zusammen, diese gingen an Hilfsorganisationen in Uganda und Togo.

Anlässlich des «Pride Month» Juni, in dem die Vielfalt und die Anliegen der LGBTQ+-Gemeinde im Mittelpunkt stehen, fand der 33-jährige Heppenheimer erneut klare Worte zum Thema. In einer Fan-Fragerunde erklärte er auf Nachfrage: «Ich bin froh, in einer Welt zu leben, in der gewisse Themen immer mehr Aufmerksamkeit bekommen.»

«Jede Form von Diskriminierung, ob diese nun wegen der Herkunft, den Vorlieben, der Identität oder was auch immer erfolgt, ist falsch und sollte keine Rolle bei der Wahl des eigenen Werdegangs spielen», stellte Vettel klar.

Und der 53-fache GP-Sieger fügte an: «Ich kann also nur sagen: 'Seid stolz auf das, was ihr seid und was ihr mögt und steht dafür ein'. Und was die Leute angeht, die offensichtlich eine andere Meinung haben, denke ich, dass ihre Zeit abläuft und dass sie aussterben werden.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0