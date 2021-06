Kevin Magnussen: «Das habe ich vermisst»

Kevin Magnussen hat sich in der IMSA die Pole in Detroit geschnappt. Der frühere GP-Pilot, der seinen ehemaligen Haas-Teamkollegen Romain Grosjean traf, sprach über das Treffen und über eine mögliche F1-Rückkehr.

Nachdem Kevin Magnussen in Detroit zusammen mit seinem Teamkollegen Renger van der Zande die Pole im Cadillac des Teams von Chip Ganassi Racing bejubeln durfte, schwärmte der Däne gegenüber «Autoweek.com»: «Die Formel 1 ist grossartig und es macht Spass, diese Autos zu fahren, aber letztlich willst du dich immer gut anstellen, ob du in einem Formel-1-Renner oder im Miet-Kart sitzt. Du willst immer gewinnen, darum geht es.»

«Ich wusste, als ich bei Chip Ganassi unterschrieb, dass ich in der IMSA die Chance auf Rennsiege haben würde. Das ist uns zwar noch nicht gelungen, aber wir waren schon in Führung und konnten an der Spitze kämpfen. Das hat mehr Spass gemacht als alles, was ich in den vergangenen Jahren gemacht habe», erzählte der ehemalige Haas-Pilot, der in Detroit auf seinen ehemaligen Teamkollegen Romain Grosjean traf.

«Es war toll, ihn zu sehen, das letzte Treffen war im Krankenhaus in Bahrain nach seinem Feuerunfall», erklärte Magnussen, und lobte den Genfer: «Ich habe eine Pole gewonnen und er war auf dem Podium. Ich wusste immer, dass er ein grosses Talent ist. Es ist gut zu sehen, dass er das in der IndyCar unter Beweis stellen kann.»

Über eine Formel-1-Rückkehr denkt der Rennfahrer aus Roskilde nicht nach. «Ich fühle mich sehr privilegiert, weil ich in der Formel 1 mitfahren konnte. Aber wie gesagt: Man vermisst es mit der Zeit, um Siege kämpfen zu können. Nun gehe ich wieder mit einem Gefühl ins Rennwochenende, das ich aus der Zeit vor der Formel 1 kenne. Und das habe ich vermisst», stellte er klar.

Und Magnussen betonte: «Wenn ich einen Mercedes oder einen Red Bull Racing-Renner hätte, würde ich zu einem F1-Comeback nicht nein sagen. Ich glaube nicht, dass das viele Piloten tun würden. Aber das wird nicht passieren, und ich bin wie gesagt sehr glücklich über die Chance, die ich hatte. Nicht viele haben die Chance, so viele Jahre in der Formel 1 mitzufahren.»