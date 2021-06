Mattia Binotto: «Das gehört zur Formel-1-DNA»

Geht es nach Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, soll auch die nächste Generation von Formel-1-Motoren weiterentwickelt werden. Der Ingenieur betont: Auch der technische Wettbewerb gehört zur DNA der Königsklasse.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hatte bereits im Februar betont: «Wenn wir das Motoren-Reglement einfrieren, so sparen die Hersteller Geld. Dieses Geld kann dann für die kommende Motorgeneration eingesetzt werden.» Bei den Teams kamen diese Argumente an, deshalb wurde in der Formel-1-Kommission einstimmig beschlossen, die Entwicklung der Antriebseinheiten ab 2022 und bis zur Einführung der neuen Motor-Generation in der Saison 2025 einzufrieren.

Auch die Ferrari-Teamführung um Mattia Binotto gab ihren Segen, und dies aus gutem Grund, wie der Teamchef im Gespräch mit «RacingNews365.com» erklärt. «Wir haben dem zugestimmt, weil wir glauben, dass wir bis dahin eine Leistungsangleichung bei den Antriebseinheiten der verschiedenen Hersteller erleben werden. Ich denke, dass wir bis zur Einführung des Entwicklungsstopps im nächsten Jahr eine gute Konvergenz erzielen werden.»

Grundsätzlich sei er aber gegen das Einfrieren der Motorenentwicklung, betont der Ingenieur aus Italien. «Es gehört zur DNA der Formel 1, dass wir auf der sportlichen und technischen Ebene einen Wettbewerb haben. In meinen Augen sollten wir die Freiheit haben, in verschiedenen Bereichen zu konkurrieren.»

«Deshalb bin ich auch klar dagegen, die Entwicklung der Motoren in Zukunft einzufrieren», stellt Binotto klar. «Ich denke, es sollte nach 2025 weiterhin Bereiche geben, in denen man sich abheben kann. Wir brauchen einen offenen Wettbewerb», ist sich der 51-Jährige sicher.

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0