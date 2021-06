McLaren: Keine Ablenkung durch neue Projekte

McLaren-CEO Zak Brown ist sich sicher, dass die Formel-1-fernen Projekte des britischen Traditionsrennstalls keine negativen Auswirkungen auf das Engagement in der Königsklasse haben werden.

Am Freitag bestätigte McLaren Racing, dass man ab dem nächsten Jahr nicht nur in der IndyCar und in der Formel 1, sondern auch in der elektrischen SUV-Rennserie Extreme E antreten will. In dieser sind bereits die GP-Veteranen Nico Rosberg und Jenson Button mit ihren Teams vertreten.

Bei «Sky Sports» erklärte McLaren-CEO Zak Brown: «Ich hörte erstmals von Alejandro Agag von der Extreme E, und diesmal wollte ich die Gelegenheit nutzen. Denn als er vor acht oder neun Jahren das Konzept der Formel E vorstellte, hatte ich ich wie viele andere Leute im Motorsport meine Zweifel.»

«Ich hatte zuvor schon viele Konzepte und Ideen gesehen, die es nie über die Powerpoint-Präsentationsphase hinaus geschafft hatten. Aber ich hatte mich geirrt, wie sich zeigte, wurde die Formel E sehr erfolgreich», schilderte der US-Amerikaner.

«Ich sage den Leuten im Team immer, dass Fehler okay sind, solange man sie nicht wiederholt, meinem eigenen Rat folgend ergriff ich diesmal also die Gelegenheit», fügte Brown an, und stellte auch klar, dass die Formel-1-Bemühungen durch die neuen Projekte nicht beeinträchtigt werden.

«Wir werden uns nicht davon ablenken lassen, die IndyCar und die Extreme E sind eine Ergänzung zur Formel 1, diese Projekte sollen helfen, unsere Formel-1-Aktivitäten zu befeuern», ergänzte der 49-Jährige.

