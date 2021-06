COTA-Boss Bobby Epstein: 2 F1-GP in Austin möglich

Die Formel-1-Stars könnten in diesem Jahr gleich zwei Mal auf dem Circuit of the Americas ausrücken

Bobby Epstein, Pistenchef des Circuit of the Americas (COTA) in Austin, ist sich sicher: Bei Bedarf können auf dem texanischen Rundkurs auch zwei Formel-1-Rennen in diesem Jahr ausgetragen werden.

Schon als de Formel-1-Verantwortlichen den WM-Kalender für die laufende Saison abnickten, war CEO Stefano Domenicali klar: «Die Pandemie ist nicht vorbei. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass es weitere Absagen und Verschiebungen geben wird.» Tatsächlich wurde der als Saisonstart geplante GP in Melbourne auf November verschoben (wobei auch dieser Termin angesichts der strikten Einreisebestimmungen in Australien in Frage zu stellen ist).

Auch die Rennen in China und Vietnam wurden vorerst gestrichen und durch GP in Portimão und Imola ersetzt. Danach mussten die GP-Organisatoren in Kanada einsehen, dass sie auch in diesem Jahr kein Formel-1-Rennen in Montreal durchführen können – als Ersatz dafür wurde Istanbul wieder in den WM-Kalender aufgenommen, aber auch dieses Rennen konnte wegen der steigenden Corona-Zahlen in der Türkei nicht stattfinden.

Deshalb dürfen die GP-Stars wie schon 2020 zwei Mal auf dem Red Bull Ring in Spielberg ausrücken. Geht es nach COTA-Streckenchef Bobby Epstein, könnte dies auch auf dem Rundkurs in Austin ins Auge gefasst werden. Derzeit ist dort «nur» ein Formel-1-Rennen am 24. Oktober geplant. Zu «ESPN» sagte er: «Solange ich das Wort 'möglich' davor setze, ist alles gut. Wenn ich lese: 'Ein zweites Rennen in Austin ist möglich', dann kann ich sagen, ja, das stimmt.»

«Sagt man aber, dass ein zweiter GP in Austin bereits beschlossen sei, dann entspricht das nicht der Wahrheit», stellte Epstein klar. «Aber es wäre relativ einfach durchzuführen, wenn die Formel-1-Verantwortlichen dies entscheiden sollten, weil dies nötig und das beste für den Sport ist. Sollte dies der Fall sein, sind wir bereit, denn als permanente Rennstrecke ist das relativ einfach», fügte er an.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi