Red Bull Racing: Macht Sergio Pérez den Unterschied?

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Alain Prost ist sich sicher, dass die Teamkollegen der Titelfavoriten Lewis Hamilton und Max Verstappen eine wichtige Rolle im Kampf um die WM-Krone spielen werden.

Für den 51-fachen GP-Sieger Alain Prost steht fest: Im WM-Fight zwischen Weltmeister Mercedes und Herausforderer Red Bull Racing werden nicht nur die Team-Protagonisten Lewis Hamilton und Max Verstappen ein entscheidender Faktor sein. Neben dem siebenfachen Weltmeister und dem schnellen Niederländer, der seinen ersten Gesamtsieg einfahren will, nehmen mit Valtteri Bottas und Sergio Pérez auch die Teamkollegen der beiden Titelanwärter eine wichtige Rolle ein.

In der jüngsten Ausgabe des «F1 Nation»-Podcasts sagt der Franzose über den WM-Spitzenkampf der Sternmarke und Red Bull Racing: «Schwer zu sagen, wer sich am Ende durchsetzen wird, aber es wird sicherlich ein nettes Duell. Ich denke, Max und sein Team sind aktuell besser in Form, aber es ist eine lange Saison und das Ganze kann sich auch anders entwickeln.»

Dennoch sieht der vierfache Champion ein, zwei Gründe, die für einen Triumph des Rennstalls aus Milton Keynes und dessen Aushängeschild Verstappen sprechen: «Erstens fängt Sergio Pérez an, einen guten Job zu machen, deshalb wird er eine grosse Hilfe für das Team sein. Valtteri ist es derzeit nicht, er steckt in einer psychologisch sehr schwierigen Situation. Ich mag Valtteri als Person, und es muss ziemlich hart sein, sich in dieser Lage zu befinden.»

Ausserdem habe man in der Vergangenheit einige kleine Fehler und Missverständnisse sowie die entsprechenden Reaktionen von Motorsportdirektor Toto Wolff erkennen können, fährt Prost fort. «Das hat man vorher nicht gesehen und ich denke deshalb, dass sich die Dinge ändern können und das könnte im Laufe des Jahres den Unterschied machen», ist der 66-jährige GP-Veteran überzeugt.

Der Vergleich zwischen Hamilton und Verstappen sei schwierig, erklärt Prost daraufhin. «Der eine Fahrer versucht gerade, seine erste WM-Krone zu erobern, während er andere Pilot weiss, wie er seine Saison managen muss. Es ist sehr schwierig, da einen Vergleich zu ziehen. Der Druck, der auf Max lastet, ist hoch, aber ich bin mir sicher, dass er fantastisch unterwegs sein wird, sobald er einen Titel geholt hat. Aber Lewis ist ein rundum starker Fahrer. Er hat alles, was er braucht, er ist einfach unfassbar», analysiert er.

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0