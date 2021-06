Sergio Pérez: «Harte Arbeit zahlt sich immer aus»

Red Bull Racing-Star Sergio Pérez blickt noch einmal auf seinen Sieg in Baku zurück. Der Mexikaner betont, wie stolz er auf sein Team ist, stellt aber auch klar: «Wir müssen jetzt nach vorne blicken.»

Sergio «Checo» Pérez kam beim Restart in Baku zwar nicht gut weg, dennoch durfte der Red Bull Racing-Star kurz darauf seinen ersten Sieg in den Farben von Red Bull Racing feiern. Der 31-Jährige aus Guadalajara, der im Vorjahr in Sakhir seinen ersten GP-Triumph feiern durfte, profitierte vom verpatzten Start seines Kontrahenten Lewis Hamilton, der den Notausgang nehmen musste und weit zurückfiel.

Rückblickend erzählt Pérez: «Beim Restart dachte ich, dass ich alles zu verlieren habe – es waren nur noch zwei Runden zu fahren und ich durfte von der Pole losfahren. Also habe ich einfach versucht, den perfekten Start hinzulegen. Das ist mir aus vielen Gründen aber nicht gelungen, doch am Ende denke ich, dass wir Glück hatten. Denn wer weiss, was passiert wäre, wenn wir einen guten Start erwischt hätten und Lewis Probleme mit seinen Bremsen gehabt hätte.»

Zu seinem Sieg sagt Checo: «Ich bin sehr, sehr stolz. Es ist ein Sieg, der wirklich zeigt, wie viel Arbeit wir alle seit Anfang Januar geleistet haben, und der beweist, dass sich harte Arbeit immer auszahlt. Es ist auch ein grosser Ansporn für das gesamte Team zu wissen, dass wir zwei Autos haben, die um die WM kämpfen können und dass wir alle wirklich gewinnen wollen.»

Der Erfolg ist nicht zuletzt auf die starke Zusammenarbeit der Mannschaft aus Milton Keynes zurückzuführen, betont der GP-Star, der auch nicht vergisst, den Beitrag seines Vorgängers, Reservist Alex Albon, herauszustreichen, der hinter den Kulissen Schützenhilfe leistet: «Alex leistet so viel im Simulator und arbeitet hart mit den Ingenieuren zusammen. Als ich hierher kam, hatte nicht erwartet, dass er so offen sein würde. Aber er hat mir erklärt, wie das Auto funktioniert, und es war sehr schön, ihn vom ersten Tag an dabei zu haben. Das habe ich wirklich zu schätzen gewusst, und ich schätze die Arbeit, die er mit dem Team leistet.»

Der Formel-1-Routinier will die starke Performance nun beim siebten Kräftemessen auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet wiederholen. ER weiss: «Es ist erst das sechste Rennen, und wie ich schon sagte, ist es egal, wo wir jetzt stehen. Es zählt nur, wo wir beim Finale in Abu Dhabi ins Ziel kommen, also müssen wir uns weiter steigern und sicherstellen, dass wir das Potenzial unseres Autos maximieren.»

«Ich bin schon so viele Jahre in der Formel 1, dass ich weiss, dass so viele Dinge passieren können. Also müssen wir einfach weiter hart arbeiten. Was passiert ist, ist Geschichte und nun müssen wir wieder nach vorne blicken», fügt der zweifache GP-Sieger an.

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0