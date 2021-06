Esteban Ocon: Alpine-Vertrag um 3 Jahre verlängert

Das Alpine-Team sorgt vor dem Heimspiel in Frankreich für Klarheit: Der Vertrag mit dem 24-jährigen Franzosen Esteban Ocon wurde gleich um drei Jahre bis Ende 2024 verlängert.

Die Alpine-Teamführung ist zufrieden mit der Leistung von Esteban Ocon, der sein zweites Jahr mit den Franzosen bestreitet und aktuell den zwölften WM-Rang belegt. Der Vertrag des 24-Jährigen wurde gleich um drei Jahre bis Ende 2024 verlängert. Somit wird der Franzose auch über 2021 hinaus an der Seite von Fernando Alonso antreten.

Ocon, der 2016 auf dem Circuit de Spa-Francorchamps sein GP-Debüt im Renner des mittlerweile bankrott gegangenen Manor-Teams gab, erzielte im vergangenen Jahr im Sakhir-GP als Zweiter sein bisher bestes Formel-1-Ergebnis und seinen ersten Podestplatz. «Ich freue mich, mit dem Team auch nach 2021 weitermachen zu können, und es ist ein fantastisches Gefühl, meine Zukunft bei Alpine zu sichern. Seit ich zum Team gestossen bin, konnten wir gemeinsam gute Fortschritte machen, und es ist mein Ziel, genauso weiterzumachen», jubelt er.

«Es liegen grosse Herausforderungen vor uns, vor allem mit dem neuen Reglement im Jahr 2022», warnt der junge GP-Star, betont aber im gleichen Atemzug: «Ich bin sicher, dass wir unsere Ziele erreichen können, wenn wir hart arbeiten. Ich denke oft an den Sakhir Grand Prix im vergangenen Jahr mit dem Podium zurück, und das motiviert mich, weitere besondere Erinnerungen zu schaffen. Ich freue mich wirklich auf das nächste Kapitel, aber im Moment konzentrieren wir uns sehr auf diese Saison und nehmen jedes Rennen für sich.»

Alpine-Cars-CEO Laurent Rossi lobt: «Wir sind sehr stolz, Esteban als Teil der Alpine-Familie zu behalten. Seit seiner Rückkehr ins Team im Jahr 2020 hat Esteban an Selbstvertrauen und Format gewonnen, so dass er konstant gute Ergebnisse liefern und bei der Entwicklung des Autos mit dem Team helfen kann. Trotz seines jungen Alters ist er in der Formel 1 sehr erfahren und er befindet sich auf einem positiven Weg, sowohl was seine Reife als auch seine Fähigkeiten am Steuer angeht. Er ist ein grosser Gewinn für uns, jetzt und auch in Zukunft, wenn wir uns den Herausforderungen des neuen Reglements stellen.»

«Wir haben volles Vertrauen in Esteban und hegen keinen Zweifel daran, dass er das Team und die Marke auf das nächste Level bringen und die langfristigen Ziele erreichen kann. Er ist für uns auch über die Formel 1 hinaus ein Gewinn, da er stark in das globale Alpine-Projekt involviert ist. Dank seiner Persönlichkeit und seiner Werte ist Esteban natürlich ein perfekter Botschafter für die Marke Alpine. Im Moment freuen wir uns darauf, die WM 2021 bei unserem Heim-Grand-Prix in Frankreich fortzusetzen und an jedem verbleibenden Rennwochenende den bestmöglichen Job zu machen», fügt Rossi an.

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0