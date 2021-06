Fernando Alonso: «Sehe positiven Trend»

Alpine-Pilot Fernando Alonso erkennt eine positive Entwicklung bei der eigenen Performance. Entsprechend zuversichtlich blickt der Weltmeister von 2005 und 2006 auf das anstehende Rennwochenende in Frankreich.

Fernando Alonso kennt den Circuit Paul Ricard schon seit vielen Jahren. Der 32-fache GP-Sieger erinnert sich zum Start des siebten Rennwochenendes in Le Castellet an seinen ersten Besuch zurück: «Wir haben hier viel getestet. Ich glaube, das erste Mal war ich 2003 hier, wir haben das Auto im Februar präsentiert und in jenen Tagen viel mit den Michelin-Reifen getestet, um die Rennwochenenden vorzubereiten.»

Seine Rennerfahrung hält sich aber in Grenzen, betont der Spanier aus dem Alpine-Team gleichzeitig: «Vor 2018 fuhren wir hier keine Rennen und 2019 war ich nicht dabei. Im vergangenen Jahr fiel das Rennen dann wegen der Pandemie aus, umso glücklicher sind wir, nun wieder hierher zurückzukehren, speziell mit den Fans, die hier auf den Tribünen sitzen.»

Der 39-Jährige rechnet sich gute Chancen im siebten Kräftemessen aus. «Ich habe das Gefühl, dass es immer besser läuft, was mein Gefühl fürs Auto angeht und die Fähigkeit, das Maximum herauszuholen. Seit Portugal hat sich mein Feeling klar verändert. In Barcelona war die Strategie etwas zu ehrgeizig, aber wir waren konkurrenzfähig. In Monaco lief es bis zum Qualifying und auch am Rennsonntag gut und in Baku fuhr ich mein bisher bestes Wochenende», zählt er auf.

«Ich bin deshalb zuversichtlich, was die Konkurrenzfähigkeit angeht. Monaco und Baku waren als Strassenrennen Spezialfälle, was die Vorbereitung und das Feeling fürs Auto angeht. Wenn wir also Portimão und Barcelona als jüngste Vergleichsfälle heranziehen, dann kann man einen positiven Trend erkennen. Ich sehe auch keinen Grund, warum wir hier nicht auch stark unterwegs sein sollten», fügt Alonso selbstbewusst an.

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0