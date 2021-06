Sebastian Vettel: «Hielten uns an die Vorgaben»

Auch Aston Martin-Star Sebastian Vettel betont nach der Pirelli-Analyse zu den Baku-Reifenschäden von Lance Stroll und Max Verstappen: Sein Team hat die Vorschriften des Reifenausrüsters nicht verletzt.

Für Sebastian Vettel verlief das vergangene Rennen in Baku sehr viel besser als für seinen Teamkollegen Lance Stroll. Während der Heppenheimer als Zweiter seinen ersten Podestplatz in Grün feiern durfte, musste der Kanadier einen frustrierenden Highspeed-Crash einstecken, weil sein linker Hinterreifen platzte.

Trotzdem war das Team in Feierlaune, wie Vettel rückblickend erzählt: «Für uns war das ein Superergebnis, wir hatten einen harten Saisonstart, aber in Monaco und Baku konnten wir dann etwas Schwung aufnehmen. Es ist natürlich super, das Tempo zu haben, um im Rennen um gute Punkte und letztlich auch um einen Podestplatz zu kämpfen. Es war zweifelsohne unser bisher bestes Rennen in diesem Jahr und wir haben das auch mit ein paar Drinks nach dem Rennen gefeiert. Normalerweise bleibt nicht viel Zeit dazu, weil gleich nach dem Rennende alles zusammengepackt und weitergeschickt werden muss, aber wir haben das kombiniert und den Abend genossen.»

Mit Blick auf das anstehende siebte Kräftemessen auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet bleibt der vierfache Champion aber vorsichtig: «Es ist schwer vorhersehbar, wie es wird, denn permanente Rennstrecken sind ganz anders als Strassenkurse, ausserdem soll es an diesem Wochenende hier sehr heiss werden. Ich denke, es werden andere Herausforderungen sein, die wir meistern müssen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir unseren Schwung mitnehmen können.»

Natürlich wurde Vettel in der FIA-Pressekonferenz in Frankreich auch auf die Reifenschäden und die Erklärung von Pirelli dazu angesprochen, in der es heisst, die Art und Weise, wie die Reifen eingesetzt wurden, haben zu den Schäden geführt, auch wenn die Teams alle Vorgaben eingehalten hatten. «Ich weiss, dass wir uns an die Vorgaben hielten, und das ist das Wichtigste. Darüber hinaus gibt es meiner Meinung nach nicht viel zu diskutieren. Wir haben die Vorgaben berücksichtigt, um die Reifen in einem sicheren Arbeitsfenster einzusetzen. Wenn der Reifen dann kaputtgeht, müssen wir herausfinden, warum das passiert ist», sagt der Deutsche.

Und der 53-fache GP-Sieger betont: «Für uns Fahrer ist es natürlich wichtig, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Aber es ist auch klar, dass die Anforderungen an Pirelli hoch sind und die Reifen vielerlei Belastungen aushalten müssen. Es ist nicht immer einfach, alles richtig hinzubekommen und wenn du ein perfektes Produkt machen willst, mit dem jeder zufrieden ist, dann wird das wahrscheinlich nicht klappen.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0