Pierre Gasly (AlphaTauri): Die gefährlichste Strecke

AlphaTauri-Honda-Fahrer Pierre Gasly platzt vor Tatendrang vor seinem Heimrennen in Le Castellet: «Ich freue mich, dass wir vor 15.000 Fans fahren.» Gasly spricht auch über die gefährlichste Strecke.

Pierre Gasly und die Formel 1, das passt: Seine Heimatstadt Rouen war vier Mal Austragungsort des französischen Formel-1-WM-Laufs (1957, 1962, 1964 und 1968). Was weiss der Sensations-Sieger von Monza 2020 eigentlich über die Rennvergangenheit seiner Stadt? Pierre auf diese Frage von SPEEDWEEK.com in Le Castellet: «Diese Piste ist berühmt und berüchtigt. Schon mein Grossvater guckte dort Rennen in den 1950er Jahren, mein Vater später auch.»

«Leider bin ich ein wenig zu jung, um dort Rennen gesehen zu haben. Aber einige Pistenteile sind noch da, und ich bin darauf mit einem Honda NSX gefahren, das war eine meiner fabelhaftesten Erfahrungen. Rouen war damals einer der gefährlichsten Kurse der Welt, und genau aus Sicherheitsgründen wurde die Strecke letztlich geschlossen.»

«Die Rennbegeisterung wurzelt tief bei uns – Grossvater, Grossmutter, mein Vater, meine Brüder, alles eingefleischte Renn-Fans! Weil meine Brüder Kart fuhren, war ich schon als Zweijähriger auf Rennstrecken. Natürlich meldete ich schon bald an, dass ich auch mal fahren will, das passierte, als ich sechs Jahre alt war. Eigentlich spielte ich damals Fussball, aber nach der ersten Fahrt im Kart war es um mich geschehen.»

An den heutigen GP-Austragungsort Le Castellet hat Gasly diese Erinnerungen: «Meine Leistungen in Le Castellet waren nicht berauschend: Bei meinem ersten Formel-1-Rennen hier bin ich ausgerechnet mit Esteban Ocon kollidiert. Am Ende wurde ich Zehnter.»

«Das erste Mal war ich hier im Rahmen der Formel Ford, das war wohl 2011. Wir fuhren damals auf einem anderen Pistenlayout. Le Castellet war immer eine besondere Strecke für mich, ich hatte hier einige Siege und Podestplatzierungen. Vor allem ist es wichtig, dass wir seit 2018 wieder einen Grossen Preis von Frankreich im WM-Programm haben. Ich finde einfach, ein Frankreich-GP gehört fest zu einer Weltmeisterschaft.»



Gasly kommt im Hoch nach Südfrankreich: Er hat in Baku seinen dritten Podestplatz herausgefahren – nach seinem zweiten Platz in Brasilien 2019 und dem Sieg von Italien 2020 nun Platz 3 im Chaos-GP von Aserbaidschan. Gasly platzt beinahe vor Tatendrang: «Wir haben den Podestplatz von Baku redlich verdient, wir waren das ganze Wochenende lang bei der Musik. Am Sonntag hat alles gepasst: Rennwagen, Strategie, Fahrer. Wir kommen zum idealen Zeitpunkt nach Le Castellet. Wir kommen mit breiter Brust her, wir wissen, was wir können.»



«Le Castellet ist komplett anders als Monaco und Baku. Dort werden kleinste Fehler sofort bestraft, hier hast du Auslaufzonen ohne Ende. Einige Kurven hier sind sehr technisch, da werden wir in Sachen Abstimmung beste Arbeit leisten müssen.»



«Ich freue mich, dass wir am Sonntag 15.000 Fans hier haben werden. Es wäre schlimm gewesen, den Heim-GP ohne Zuschauer austragen zu müssen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0