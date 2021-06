Lewis Hamilton: Ein ungutes Gefühl in Frankreich

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton vor dem Grand Prix von Frankreich: In Monaco und Baku hat Mercedes-Benz enttäuschend abgeschnitten, aber in Le Castellet wird nicht automatisch alles besser.

Diese Zahl ist für ein Team wie Mercedes-Benz erschütternd: Aus den letzten beiden WM-Läufen von Monaco und Aserbaischan haben die siebenfachen Weltmeister nur einen siebten Platz geholt (Hamilton in Monaco). WM-Leader Max Verstappen geht davon aus, dass wir in Le Castellet und auf dem Red Bull Ring ein Mercedes in alter Stärke erleben werden.

Lewis Hamilton in Aserbaidschan: «Es lehrt mich Demut, nach all unserer Arbeit mit leeren Händen dazustehen. Aber solche Dinge kommen vor. Das Auto von Red Bull Racing ist derzeit viel schneller. Ich gehe also davon aus, dass mir Max Verstappen und Sergio Pérez auch weiterhin das Leben schwer machen.»

«Das kommt für uns nicht überraschend, um genau zu sein, haben wir seit Saisonbeginn damit gerechnet. Wir müssen konzentriert weiterarbeiten. Monaco und Baku waren sehr schwierige Rennen. Aber wir haben es auf beiden Strecken geschafft, uns aus Problemen im Training freizuschaufeln. Das macht uns stärker.»

Mercedes hatte in Portugal und Spanien das schnellere Auto, Red Bull Racing-Honda war besser auf den Strassenkursen von Monte Carlo und Baku. Wie geht das nun weiter? Wird das Pendel die ganze Zeit hin- und herschwingen? Ist ein gutes Reifen-Management dabei wichtiger als ein Rennauto, das zur Charakteristik einer bestimmten Piste ideal passt?



Lewis Hamilton auf diese Frage von SPEEDWEEK.com am Circuit Paul Ricard: «Die Reifen sind ein enormes Thema, mehr denn je. Sie arbeiten in einem unheimlich engen Betriebsfenster. Wenn du das Beste aus den Reifen holst, ist alles leichter. Die Fahrzeugbalance geht Hand in Hand mit der Reifennutzung.»



«Dann gibt es Strecken, wo die aerodynamische Einstellung des Autos starken Einfluss hat auf das Verhalten des Autos in Sachen Reifen. Wir haben auch Pisten, wo es auf eine Runde einfacher ist, das Beste aus dem Auto zu holen, als im Rennen. Und es gibt genau den umgekehrten Fall. Generell finde ich es dieses Jahr schwieriger denn je, in Sachen Reifen das Beste aus dem Gesamtpaket zu holen.»



In Baku hat Hamilton ein gutes Rennergebnis verloren, weil er aus Versehen einen Knopf zur Verteilung der Bremsverteilung betätigte – kapitaler Verbremser, keine Punkte. Lewis: «Wir haben die Bedienung so geändert, dass ich den Knopf nicht mehr aus Versehen drücken kann.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0