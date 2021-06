Valtteri Bottas: «Die Leute erfinden Geschichten» 17.06.2021 - 13:34 Von Otto Zuber

Formel 1 © LAT Valtteri Bottas

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas musste sich in der FIA-Pressekonferenz am Circuit Paul Ricard in Le Castellet vielen Fragen zu seiner GP-Zukunft stellen, über die heftig spekuliert wird.