WM-Leader Max Verstappen: Wieso er am Sieg zweifelte

Das ist eine starke Ansage: Auf der angeblichen Mercedes-Strecke Le Castellet fährt Max Verstappen den dritten Saisonsieg 2021 ein, dank einer idealen Rennstrategie von Red Bull Racing und viel Power von Honda.

Was für ein Rennen! Was für eine blendende Rennstrategie von Red Bull Racing! Was für eine fantastische Leistung von WM-Leader Max Verstappen! Der 13. Formel-1-Sieg des Niederländers (gleich viele wie Alberto Ascari und David Coulthard) ist eine ganz starke Ansage, denn der Circuit Paul Ricard war in den vergangenen Jahren als ideales Geläuf für Mercedes-Benz, wie die Siege von Lewis Hamilton 2018 und 2019 bewiesen.

Ist das jetzt auch in den Augen von Sieger Verstappen eine selbstbewusste Botschaft an Mercedes, ausgerechnet auf dieser Bahn zu siegen? Max: «Wir waren hier auf Augenhöhe, also gehe ich davon aus, dass wir das nun auf jeder Strecke sein können.»

Verstappen hat mit seinem dritten Saisonsieg mit Hamilton gleichgezogen, Max hatte 2021 schon in Imola und Monaco gewonnen und die WM-Führung auf zwölf Punkte ausgebaut (es steht 131:119). Für Red Bull Racing ist es der 68. Sieg in der Formel 1. Verstappen ist überglücklich: «Das hat irre Spass gemacht – aber erst am Schluss!»

«Zu Beginn war ich vom Wind ziemlich genervt, der völlig unberechenbar war. In einer Runde lag der Wagen gut, in der darauffolgenden war es katastrophal. Aber dann hat sich der Wind beruhigt.»

Verstappen verlor seine gute Ausgangslage der Pole-Position schon in der ersten Kurve: Er rutschte geradeaus, Lewis Hamilton sagte «thank you». Max: «Da hat mich der Wind erwischt, ich korrigierte und korrigierte, aber irgendwann wusste ich, dass ich die Kurve nicht mehr schaffe, so fuhr ich halt rechts in den Notausgang.»



Max hielt sich in der Folge knapp 2,5 Sekunden hinter Hamilton: «Die Reifen bauten viel stärker ab als erwartet. Es wurde bald klar, dass ein Einstopper kaum funktionieren würde.»



Dann der Geniestreich von RBR, früher als Hamilton hereinzukommen, ironischerweise ausgelöst von Mercedes, die Bottas noch eine Runde vor Max hereinholten.



Verstappen: «Ich weiss nicht, was wir an diesem Tag strategisch hätten besser machen können. Wir sind vor Hamilton auf die Bahn zurückgekommen und vor Bottas, aber dann war es wirklich ein hartes Stück Arbeit, die Mercedes hinter mir zu halten. Ich wusste: Diesen Speed kann ich unmöglich bis ins Ziel halten, das machen die Reifen einfach nicht mit. Also haben wir auf Plan B umgestellt. Der Zweistopper war ideal, die Umsetzung ebenfalls, alles tipptopp.»



Hand aufs Herz: Wie sicher war Verstappen, dass er zum Schluss Hamilton ein- und überholen kann und zum 48. Mal auf ein Siegerpodest steigt? Max: «Wenn ich ganz ehrlich sein soll, war ich mir nicht so sicher. Ich wusste, dass wir schneller sind. Aber da gab es eine ganze Reihe von Nachzüglern, an denen ich noch vorbeimusste. Als ich dann freie Fahrt hatte, konnte ich nach Herzenslust attackieren und ging bei der ersten Möglichkeit an Lewis vorbei. Seine Reifen waren zu schlecht, um sich richtig wehren zu können.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0