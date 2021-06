Max Verstappen (1.): «So wird es weitergehen»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen fuhr in Le Castellet vom ersten Startplatz los und kam auch als Erster ins Ziel. Den Sieg musste sich der Niederländer dennoch hart erkämpfen, wie er hinterher betonte.

Die Führung musste Max Verstappen im Frankreich-GP gleich zwei Mal abgeben: Erst setzte sich Lewis Hamilton gleich nach dem Start in der zweiten Kurve durch, weil dem Red Bull Racing-Star das Heck ausbrach. Später bog der Niederländer noch einmal an die Box ab, um auf frischen Medium-Reifen den späten Angriff zu wagen – gegen den Hamilton auf seinen alten Reifen nichts ausrichten konnte.

Verstappen erklärte nach der Zieldurchfahrt strahlend: «Gegen Ende habe ich es schon geniessen können, aber am Anfang war es wegen des Windes sehr schwierig. In der einen Runde stimmte die Balance und in der nächsten rutschte man nur rum. Es war wirklich schwierig, das Auto stabil zu halten.»

«Nach dem Stopp konnte man sehen, dass sie mich von hinten unter Druck setzten, und als wir dann entschieden, die 2-Stopp-Strategie durchzuführen, ging alles zum Glück auf. Aber wir mussten hart dafür arbeiten. Wir haben das ganze Rennen hindurch hart gekämpft und ich denke, so wird es die restliche Saison weitergehen», betonte der 13-fache GP-Sieger.

Hamilton gratulierte dem Sieger brav und erklärte hinterher: «Er hat einen super Job gemacht und sie waren einfach das ganze Wochenende hindurch stärker. Doch angesichts des schwierigen Freitags bin ich wirklich zufrieden mit dem heutigen Ergebnis Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber am Ende waren meine Reifen einfach durch. Dennoch war es ein gutes Rennen.»

Sergio Pérez, der als Dritter ins Ziel kam, erklärte: «Am Ende ist die Strategie wirklich gut aufgegangen, es war wichtig, an den Leadern dran zu bleiben. Die ersten Runden waren wegen des Windes schwierig, das Auto war fast unfahrbar, aber zum Glück liess der Wind dann nach und die Strecke wurde besser. Der Reifenabbau fiel heute sehr viel höher als erwartet aus und das Team hat mit einer guten Strategie darauf reagiert.»