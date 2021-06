Nico Hülkenberg hat geheiratet: Vom Altar zur Strecke

Schöne Nachricht: Der deutsche Mercedes- und Aston Martin-Ersatzfahrer Nico Hülkenberg, 2021 auch GP-Experte von ServusTV, hat seine litauische Freundin Egle Ruskyte geheiratet.

Der Deutsche Nico Hülkenberg fehlte an den ersten Tagen des Frankreich-GP-Wochenendes in der Formel-1-Experten-Riege von ServusTV. Der Grund dafür ist höchst erfreulich: Der 33-Jährige WM-Siebte von 2018, aktuell GP-Ersatzfahrer bei Mercedes-Benz und Aston Martin, hat seine langjährige Lebenspartnerin Egle Ruskyte geheiratet!

Wegen der Hochzeit mit der gleichaltrigen Litauerin, die als Model, Designerin und Influencerin tätig ist, hat sich Hülki erst später auf den Weg hinters Experten-Mikrofon gemacht.

Nico Hülkenberg und Ruskyte sind seit sechs Jahren ein Paar. Vor einem Jahr hat der Deutsche seiner Herz-Dame einen Antrag gemacht, ultra-romantisch in Venedig. In Monaco wurde eine neue gemeinsame Wohnung bezogen. Seinen Job als Experte wird der Le-Mans-Sieger von 2015 am Sonntag beim Rennen auf dem Circuit Paul Ricard aber auch unmittelbar nach dem Ja-Wort wieder antreten.

Beim Salzburger Privatsender ServusTV wurde der 179fache GP-Teilnehmer Hülkenberg an den Trainingstagen von Le Castellet durch Mathias Lauda (40) vertreten, der vorerst für insgesamt drei Rennen engagiert wurde. Lauda soll auch am Sonntag in der Rennanalyse im Einsatz sein.





Qualifying Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,990

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,248

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,376

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,445

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,840

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,868

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,987

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,252

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:31,340

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,382

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,736

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,767

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,813

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,065

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,942 (Unfall)

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,062

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,354

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,554

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 2:12,584

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, ohne Zeit (Unfall)