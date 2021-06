Mercedes entschuldigt sich bei Hamilton: Unser Fehler

Lange fragten sich Fans in diesem spannenden Frankreich-GP: Würde Reifen-Magier Lewis Hamilton doch noch siegen können, trotz alter Walzen? Doch es reichte nicht. Mercedes entschuldigt sich beim Engländer.

Wir kennen das aus sehr vielen Rennen: Lewis Hamilton jammert über den Zustand seiner Reifen, aber dann gelingt es ihm auf magische Art und Weise, die Walzen doch irgendwie am Leben zu erhalten, und der Unersättlich fährt einen weiteren Sieg ein. Aber nicht an diesem Sonntag in Le Castellet.

Nachdem Lewis Hamilton die Zielflagge als Zweiter hinter Max Verstappen zu sehen bekommen hatte, abgefangen in der zweitletzten Runde, meldete sich Mercedes-Chefstratege James Vowles am Funk: «Du hast alles getan, was du konntest, Lewis, das hier geht auf unsere Kappe.»

Mercedes setzte darauf, dass Hamilton es mit nur einem Stopp schaffen würde, Verstappen hinter sich zu halten. Red Bull Racing hingegen setzte auf zwei Stopps und lag damit goldrichtig.

Hamilton nach seiner 170. Podestfahrt: «Leider hat es heute nicht gereicht. Aber wenn ich daran denke, wie schwierig dieses Wochenende begonnen hatte, können wir mit unserem Speed im Rennen zufrieden sein. Wir hatten den Sieg in Griffweite, aber es sollte nicht sein.»

In der WM steht es nun 131:119 für Verstappen gegen Hamilton, Lewis sagt: «Es tut mir leid, dass ich meine Führung nicht halten konnte, aber meine Reifen waren schlichtweg am Ende.»

Normalerweise sagen wir immer, wie fad Formel-1-Rennen auf dem Circuit Paul Ricard sind, wie schwierig das Überholen hier ist, aber an diesem Tag haben wir aufgrund verschiedener Strategien einen tollen Grand Prix serviert bekommen mit vielen leckeren Attacken.

Hamilton warnt: «Jetzt muss allen klar sein – wir müssen zusätzlichen Speed finden. Die meiste Zeit auf Red Bull Racing haben wir auf den Geraden verloren. Haben die mehr Power gefunden? Ist ihr Auto vielleicht windschlüpfiger? Ich weiss es nicht. Aber dem müssen wir nachgehen.»



Lewis wunderte sich noch nach dem Rennen: «Mir war nicht ganz klar, wie ich zu Beginn des Rennens die Führung verlieren konnte.»



Antwort: Das Unterschneiden des Gegners – also früher als die Box kommen als der direkte Rivale, dann eine schnelle erste Runde fahren, um nach dem Stopp des Konkurrenten vorne zu sein – dieser Undercut war in Frankreich sehr wirkungsvoll.



Lewis kam Ende der 19. Runde an die Box, eine Runde nach Verstappen, das reichte, um die Führung zu verlieren.



Hamilton: «Gratulation an Max, wie es scheint, haben sie die Strategie perfekt auf die Reihe bekommen.»



Wäre es für den siebenfachen Champion eine Option gewesen, ebenfalls einen zweiten Stopp einzulegen? Lewis: «Wir haben uns das überlegt, aber dazu hätten wir früher handeln müssen. Sonst wären wir hinter Max gelegen und hätten keine Chance gehabt, an ihm vorbeizukommen. Nein, wir mussten nach dem Boxenhalt von Max versuchen, die Führung ins Ziel zu retten. Das hat leider nicht geklappt.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0