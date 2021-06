Toto Wolff zur Fahrerfrage: Alles nur ein Scherz

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte erklärt, es werde wohl erst im Winter klar, wer 2022 für die Marke mit dem Stern fahre. Nun stellt sich heraus: Der Wiener hatte damit einen Scherz versucht.

GP-Sieger Valtteri Bottas und der heutige Williams-Fahrer George Russell wollen 2022 an der Seite von Lewis Hamilton für Mercedes-Benz fahren. Der junge Engländer Russell hat bei seinem Einsatz in Bahrain 2020 als Hamilton-Ersatz gezeigt, dass er bereit ist für grössere Aufgaben.

Aber wann ist denn nun mit einer Entscheidung zu rechnen? Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte dazu in Le Castellet auf diese Frage gesagt: «Im kommenden Winter, denke ich. Aber ich kann nicht sagen, ob es Dezember, Januar oder Februar sein wird. Eine so späte Entscheidung ist möglich, weil wir unseren Fahrern gegenüber immer loyal gewesen sind.»

Toto Wolff über die Aufgabe von Valtteri Bottas: «Er muss am Samstag und Sonntag schnell fahren. Wenn ihm das gelingt, dann bringt er sich in eine ausgezeichnete Verhandlungsposition. Klar denken wir über frisches Blut nach, aber das ist nicht der zentrale Punkt. Wir streben gleichbleibend hohe Konkurrenzfähigkeit an. Besonders in einem schwierigen Jahr brauchen wir zwei Fahrer, von welchen wir wissen, dass wir uns auf sie verlassen können. Wenn ein Pilot Schwierigkeiten hat, muss der Andere in der Lage sein, die Kastanien aus dem Feuer zu holen.»

Doch eine Entscheidung erst im Winter? Ernsthaft jetzt? Tatsächlich rudert Wolff nun zurück. Nach dem Qualifying zum Grossen Preis von Frankreich gibt der 49-Jährige zu – die Aussage mit Winter war eher als Scherz gemeint.

«Ich wollte die Leute ein wenig aufziehen, weil diese Frage eben so oft gestellt wird. Wieso warten wir überhaupt? Aus dem einfachen Grund, weil wir zwei Fahrer haben, die sich um das gleiche Cockpit bewerben, Valtteri und George. Beide können eine fabelhafte weitere Karriere haben in der Königsklasse. Wir wollen einfach noch etwas mehr sehen über das Potenzial von Valtteri in diesem Jahr, und wir beobachten auch die Entwicklung von George bei Williams.»



Den heutigen Einjahresvertrag erhielt Bottas von Mercedes Anfang August 2020.





Qualifying Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,990

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,248

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,376

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,445

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,840

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,868

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,987

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,252

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:31,340

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,382

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,736

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,767

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,813

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,065

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,942 (Unfall)

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,062

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,354

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,554

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 2:12,584

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, ohne Zeit (Unfall)