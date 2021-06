ServusTV: Sport & Talk mit Hülkenberg, Marko & Lauda

Bei der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» geben sich am Montag auch GP-Star Nico Hülkenberg, Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko und ServusTV-Experte Mathias Lauda die Ehre.

Bei der nächsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» steht am Montag ab 20.15 Uhr nicht nur das letzte Fussball-EM-Gruppenspiel Österreichs im Mittelpunkt, das in Bukarest gegen die Ukraine ausgetragen und gleich nach dem Schlusspfiff von Zlatko Junuzovic analysiert wird.

Auch die Königsklasse des Vierrad-Sports darf im Programm nicht fehlen, denn nach dem Rennen in Frankreich stehen die beiden GP auf dem Red Bull Ring an. Wie schon in der Corona-Saison 2020 finden in der Steiermark gleich zwei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Und diesmal dürfen auch die Zuschauer wieder zum österreichischen Rundkurs am Spielberg pilgern.

Doch mit welcher Ausgangslage reisen die beiden WM-Rivalen Lewis Hamilton und Max Verstappen nach dem Rennen in Le Castellet ins Murtal? Dieser und anderen Fragen gehen ServusTV-Experte Mathias Lauda, Ex-Stammfahrer Nico Hülkenberg und Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko im Gespräch mit Andreas Gröbl nach.

Die drei Szene-Kenner wagen im grossen Formel-1-Talk einen Ausblick auf das doppelte Red Bull-Heimspiel, bei dem erneut ein spannender Spitzenkampf erwarte werden darf.

Moderation

Andreas Gröbl

Themen

Fussball: Österreichs EM-Einsätze

Formel 1: Vorschau Spielberg-Doppel

Gäste

Zlatko Junuzovic (EM-Teilnehmer 2016)

Dr. Helmut Marko (Red Bull-Motorsportberater)

Mathias Lauda (ServusTV-Experte)

Nico Hülkenberg (179 Formel-1-Starts)