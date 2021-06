Christian Horner: «Sehr fair von Lewis Hamilton»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lobte nach dem Frankreich-GP nicht nur Sieger Max Verstappen. Der Brite fand auch nette Worte für Mercedes-Star Lewis Hamilton, der sich geschlagen geben musste.

In Spanien hatte es Mercedes vorgemacht, nun war Red Bull Racing an der Reihe: Mit einer 2-Stopp-Strategie schaffte es Max Verstappen auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet an Lewis Hamilton vorbei zum Sieg. Der Niederländer musste sich diesen erkämpfen, obwohl er den siebten WM-Lauf von der Pole in Angriff hatte nehmen dürfen.

Doch schon in der ersten Kurve brach ihm das Heck aus – ein Windstoss sorgte für den Patzer, wie der ehrgeizige Formel-1-Star im Ziel schilderte – und Hamilton nutzte die Chance und zog in Führung. Dank eines frühen Stopps und einer starken Outlap fand sich Verstappen nach dem ersten Stint wieder vor dem siebenfachen Weltmeister, gab die Führung aber zu Gunsten eines zweiten Stopps wieder ab, nachdem ihn die beiden Mercedes-Fahrer rundenlang gejagt hatten.

Verstappen liess sich nicht beirren und arbeitete sich am Ende mit Leichtigkeit am Führenden vorbei. Hamilton hatte auf seinen abgefahrenen Reifen keine Chance, deshalb setzte er sich auch nicht allzu stark zur Wehr. Dafür gab es nette Worte von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner. Er erklärte bei «Sky Sports F1»: «Nachdem Max Valtteri überholt hatte, blieben ihm am Ende noch fünf, sechs Runden Zeit, um Hamilton zu überholen. Und am Ende war Lewis sehr fair, er hat sich weder hart noch aggressiv verteidigt und es war ein sehr sauberes Manöver.»

Lob gab es natürlich auch für den Sieger, auch wenn Horner betonte: «Max hatte Glück, dass er den Windstoss in der ersten Kurve heil überstanden hat.» Er schwärmte aber auch: «Max’ Tempo auf der Outlap war einfach phänomenal. Die Situation war ähnlich wie in Barcelona und wir dachten uns, dass wir das nicht noch einmal zulassen, deshalb entschieden wir uns für einen zweiten Stopp. Danach lag es an Max, den Rückstand wieder aufzuholen und nach vorne zu kommen. Und das hat er hervorragend hinbekommen.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 131 Punkte

2. Hamilton 119

3. Pérez 84

4. Norris 76

5. Bottas 59

6. Leclerc 52

7. Sainz 42

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Red Bull Racing 215

2. Mercedes 178

3. McLaren 110

4. Ferrari 94

5. AlphaTauri 45

6. Aston Martin 40

7. Alpine 29

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0