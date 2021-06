Max Verstappen am Funk: «Redet mit mir! Hallo?»

Merkwürdiger Funkspruch des späteren Siegers Max Verstappen im Frankreich-GP: «Redet mit mir! Hallo?» Der Niederländer erklärt nach seinem tollen Erfolg, was am Funk alles schiefging.

Probleme mit dem Funk haben in der Formel 1 begonnen, als die Teams begannen, drahtlos mit ihren Piloten zu sprechen. Unvergessen, wie der damalige Williams-Star Carlos Reutemann in den 1980er Jahren in Las Vegas auf einmal einen Pizza-Bestellservice im Ohr hatte: «Einmal eine extragrosse Peperoni mit doppelten Pilzen, bitte.» Antworten konnte der verblüffte Argentinier leider nicht.

Auch in Zeiten der technisch hochstehendsten Formel 1 aller Zeiten gibt es immer wieder Probleme mit dem Funk. Oft auf Strassenkursen wie Monaco oder Baku, aber dass solche Probleme in Le Castellet auftauchen, ist dann doch eher selten.

Von Beginn des Frankreich-GP an, kam alles nur zerhackt an, was Verstappen an Bord sagte. Oder gar nicht. In Runde 22 hatte der Niederländer die Faxen langsam dicke. Er maulte am Funk: «Redet mit mir! Hallo?»

Das Team funkte zurück, dass sie ihn nicht verstehen können und er bitte versuchen solle, in den langsamen Kurven zu sprechen, nicht in den schnellen. Aber auch das hörte Max nur stückweise. Er schob nach: «Ich will hier nur meinen Job machen können, Kumpel.»

Nach seinem 13. GP-Sieg erklärt der Red Bull Racing-Honda-Star: «Das Team hat mir dann gesagt, ich solle versuchen, das Helm-Mikro ein wenig zu verrücken. Das Mikro befindet sich fast unmittelbar vor meinem Mund, und ich versuchte, es etwas zu bewegen. Aber das brachte nichts.»



Auf die Frage, wie sehr es am Funk eine Diskussion über die – letztlich siegbringende – Reifenstrategie von Red Bull Racing gegeben habe, lacht Max: «Selbst wenn ich mit dem Vorgehen nicht einverstanden gewesen wäre, wären meine Worte ins Leere gegangen, denn das Team konnte mich die meiste Zeit nicht verstehen.»



Auch Stunden nach dem Rennen war nicht klar, wieso der Funk teilweise nur als Einbahnstrasse funktionierte. Max: «Wir haben den Funk so eingesetzt wie immer, wir wissen nicht, was das schiefgelaufen ist. Das Team konnte mich einfach nicht hören, aber ich erhielt genügend Informationen, damit letztlich doch alles glatt gelaufen ist.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0