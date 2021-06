Vorwurf von Nico Rosberg: «Wird Hamilton weich?»

In der vorletzten Runde des spannenden Frankreich-GP ging Max Verstappen mit einem tollen Manöver an Lewis Hamilton vorbei. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg wundert sich: «Wird Lewis weich?»

Ausgerüstet mit einer wunderbaren Rennstrategie von Red Bull Racing und frischen, mittelharten Pirelli-Reifen rückte Max Verstappen im letzten Teil des Frankreich-GP gnadenlos näher: Der Rückstand auf Leader Lewis Hamilton wurde geringer und geringer, und der Niederländer fackelte nicht lange, als sich die erste Chance auf eine Attacke bot.

Vielleicht hat Max im Hinterkopf gehabt, was beim WM-Auftakt in Bahrain passiert war: Als er damals eine Gelegenheit erhielt, sich Hamilton zu kaufen, dabei aber von der Ideallinie geriet und den Platz preisgeben musste. Eine zweite Chance kam nicht. In Frankreich suchte Verstappen nach einem Überholmanöver ohne Wenn und Aber.

Verstappen warf sich in der zweitletzten Runde auf Hamilton, und nicht nur Fans des siebenfachen Weltmeisters fanden die Gegenwehr des Briten eher mässig. Als Ausfahren von Ellenbogen oder Zähnefletschen würden wir das jedenfalls nicht bezeichnen.

Formel-1-Champion Nico Rosberg, jahrelang Mercedes-Stallgefährte von Lewis Hamilton, heute GP-Experte von Sky: «Wird Lewis jetzt weich? Das fand ich von ihm schon ungewöhnlich. In dieser Situation sollte er Verstappen die Tür zuwerfen! Lewis ist doch das Paradebeispiel des Vollblut-Racers. Ich bin wirklich überrascht, dass er sich da nicht mehr zur Wehr gesetzt hat.»

Als Lewis Hamilton mit dieser Aussage konfrontiert wurde, sagte der Engländer: «Max war so viel schneller, wenn der mich nicht in der Schikane geschnappt hätte, dann eben an einer anderen Stelle. Meine Reifen waren futsch, ich hatte nichts mehr zu entgegnen.»



Der Sieg von Red Bull Racing-Honda auf der angeblichen Mercedes-Strecke Le Castellet ist auch für Nico Rosberg ein Ausrufezeichen. «Das muss für das ganze RBR-Team ein Wahnsinns-Ansporn sein, jetzt wird der Druck auf Mercedes noch höher. Und wir sehen, wie die Weltmeister einen Fehler nach dem anderen machen. Die Weltmeister müssen jetzt ihre Leistungen auf den Punkt bringen, wenn sie gegen Red Bull Racing zurückschlagen wollen.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0