Valtteri Bottas sauer: Das sagt Toto Wolff

Valtteri Bottas ärgerte sich während und nach dem Frankreich-GP über die Strategie-Wahl seines Teams. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte, warum der Finne keinen zweiten Stopp mehr einlegte.

Im Frankreich-GP wurde das ganze Formel-1-Feld vom hohen Reifenverschleiss überrascht, Sebastian Vettel fasste stellvertretend für seine Berufskollegen zusammen: «Die Reifen waren heute für alle eine Herausforderung.» Auch Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hatte alle Hände voll zu tun, um seine Gummis am Leben zu halten.

Und das sogar so sehr, dass dem sonst so ruhigen Finnen der Kragen platzte. Noch während des Rennens schimpfte er am Funk: «Warum zum Teufel hört niemand auf mich, wenn ich sage, dass dies ein 2-Stopp-Rennen wird?» Und später erklärte er bei «Ziggo Sport»: «Red Bull Racing hat heute mehr Punkte geholt, weil sie bei der Strategie etwas schlauer waren.»

In seiner Presserunde klagte der 31-Jährige dann: «Bei einem derart frühen ersten Stopp hätten wir ein zweites Mal zur Box abbiegen sollen.» Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff beteuerte bei «Sky Sports F1» jedoch: «Wir hatten keine Wahl, wir mussten Bottas zuerst an die Box holen, denn er hatte besorgniserregende Vibrationen, weil er sich die Gummis plattgebremst hatte. Wir wussten, dass wir zu früh dran waren, aber wir hatten keine andere Option.»

Dass Bottas selbst nach dem Überholmanöver von Sergio Pérez in den letzten Runden nicht mehr frische Walzen holte, um den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde einzufahren, lag nicht zuletzt an der Untersuchung der Rennleitung zum besagten Positionswechsel, der Bottas den Podestplatz kostete. «Wir dachten, dass Pérez vielleicht eine Strafe bekommt, weil er neben die Strecke geriet, als er überholte, deshalb wollten wir keinen zu grossen Rückstand auf ihn riskieren. Es war ein Glücksspiel und wir haben verloren.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 131 Punkte

2. Hamilton 119

3. Pérez 84

4. Norris 76

5. Bottas 59

6. Leclerc 52

7. Sainz 42

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Red Bull Racing 215

2. Mercedes 178

3. McLaren 110

4. Ferrari 94

5. AlphaTauri 45

6. Aston Martin 40

7. Alpine 29

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0