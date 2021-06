Steiermark-GP: Es sind noch Tickets verfügbar

Die Steiermark, das Murtal und der Red Bull Ring sind gerüstet für den zweiten Doppel-Grand-Prix der Formel-1-Geschichte auf österreichischem Boden. Wer sich noch Tickets sichern möchte, sollte rasch zuschlagen.

Nach rund 24 Monaten ohne Formel-1-Fans am Spielberg ist es ab Donnerstag endlich wieder so weit! Wochenend-Ticketbesitzer gönnen sich bereits am 24. Juni bei der Pit Lane Tour Einblicke in die Boxen der Formel-1-Teams.

Kostenlose Pit-Lane-Tour-Tickets gibt es online unter www.spielberg.events/pit-lane-tour. Für Racing-Action sorgen neben der Königsklasse des Motorsports auch der Porsche Mobil 1 Supercup sowie die W Series mit ausnahmslos weiblichen Pilotinnen. Tickets sind noch unter www.projekt-spielberg.com/ticket-station online verfügbar!

Beim Porsche Mobil 1 Supercup sind österreichische Piloten und Teams am Start. Das Team BWT Lechner Racing hat gleich drei Autos am Start. Zudem erhöhen die drei Steirer Christopher Zöchling sowie Philipp und Moritz Sager die Chance auf die österreichische Natio- nalhymne am Siegerpodest.

Am Steiermark-GP-Wochenende von 25. bis 27. Juni sind die Zufahrten zum Red Bull Ring sowie die meisten Hauptverkehrsadern Österreichs ungehindert befahrbar. Die Route sorgfältig zu planen kann bei der Anreise viel Zeit sparen. Unter anderem informiert das Ö3-Verkehrsservice regelmäßig über die aktuelle Verkehrslage.

Ein Verkehrsleitsystem mit Hinweisen entlang der Anfahrtswege erleichtert die Anreise zu den jeweiligen Parkplätzen. Abhängig von der Farbkennzeichnung des Formel-1-Tickets werden die Fans bereits auf der Autobahn mittels LED-Beschilderung zu den Parkplätzen geleitet, die sich in Gehdistanz zu den Zuschauer- Tribünen befinden.

Bei jedem Erst-Zutritt zum Veranstaltungsgelände pro Tag (ab einem Alter von 12 Jahren) ist ein gültiger Nachweis über die Erfüllung der 3G-Regel (getestet, geimpft, genesen) erforderlich. Um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden wird empfohlen, bereits mit einem gültigen Testergebnis bzw. Nachweis oder mit dem «Grünen Pass» anzureisen. Direkt an den Parkplätzen stehen Teststraßen mit Testangeboten gegen Entgelt zur Verfügung – Voranmeldungen unter www.test-strasse.at sind möglich. Am gesamten Gelände gilt die FFP2-Maskentragepflicht. Auf den zugewiesenen Sitzplätzen darf die FFP2-Maske abgenommen werden.

Alle Infos zum Steiermark-GP, Details zu Anreise und 3G-Regel sind im FAQ-Bereich für den Steiermark-GP der Formel 1 unter www.projekt-spielberg.com zu finden.