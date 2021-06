Sergio Pérez (Red Bull) warnt: «Das weisst du nie»

Red Bull Racing-Honda hat Weltmeister Mercedes in Le Castellet geschlagen, auf einer Bahn, die früher wie zugeschnitten schien auf die Mercedes-Renner. Sergio Pérez sagt, was dies für den Red Bull Ring bedeutet.

Alles blickte in der Endphase des Frankreich-GP gespannt auf das Duell Lewis Hamilton gegen Max Verstappen. Der Niederländer machte auf frischen Reifen rasant Boden gut und überholte zwei Runden vor Schluss den englischen Weltmeister. Fast unbemerkt bei der tollen Aufholjagd von Max: Wenige Sekunden hinter Verstappen hielt sein Red Bull Racing-Stallgefährte Sergio Pérez den gleich hohen Rhythmus und wurde für eine gleichwohl fabelhaftes Rennen mit Rang 3 belohnt.

Nach dem Rennen von Le Castellet sagte der Mexikaner: «Alles in Frankreich hat wunderbar funktioniert, und wir konnten ein prima Mannschaftsergebnis erringen. Was mich angeht, so merke ich, wie ich weiter Fortschritte mache, alles geht in die richtige Richung.»

Ein Sieg auf der angeblichen Mercedes-Strecke Paul Ricard, was bedeutet dies in Sachen Leistungsfähigkeit für den Red Bull Ring? Der gegenwärtige WM-Dritte Pérez: «Ich brenne darauf, in Österreich auf die Bahn zu gehen. Denn zwei GP-Wochenenden auf der gleichen Strecke werden mir dabei helfen, mich noch besser an den Rennwagen zu gewöhnen. Red Bull Racing war in den vergangenen Jahren in der Steiermark sehr konkurrenzfähig, in dieser Saison haben wir ein noch stärkeres Auto, also gehe ich natürlich davon aus, dass wir siegen können.»

Pérez warnt aber auch: «Letztlich weisst du nie, was an einem bestimmten Rennwochenende passiert. Das Kräfteverhältnis zwischen den einzelnen Teams kann von Strecke zu Strecke, ja sogar von einem Tag auf den anderen variieren, je nachdem, wie sich die äusseren Bedinungen verändern. Unsere Einstellung bleibt: Wir gehen jedes Rennwochenende an, als ginge es um die WM-Entscheidung.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0