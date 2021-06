Max Verstappen, Lewis Hamilton: Unverhofftes Gespräch

Worüber sich Formel-1-Piloten wie Max Verstappen und Lewis Hamilton nach einem Rennen wohl unterhalten? Tom Clarkson, der nach einem Grand Prix jeweils die Pressekonferenz leitet, weiss es.

WM-Leader Max Verstappen hat Weltmeister Lewis Hamilton in Frankreich gnadenlos gejagt und zwei Runden vor Schluss überholt: Der Niederländer fuhr seinem 13. GP-Sieg entgegen, der Brite war mit seinen abgefahrenen Reifen chancenlos und rettete Rang 2 über die Ziellinie.

Worüber sich die beiden nach diesem fabelhaften Duell wohl unterhalten haben? Tom Clarkson weiss es. Der Engländer führt jeweils die Pressekonferenz der Fahrer und berichtet im Podcast F1 Nation: «Bevor die Kameras angeschaltet wurden, sassen die beiden ganz entspannt schon auf ihren Sesseln. Lewis fragte nach dem offensichtlichen Speed-Vorteil von Verstappen auf den Geraden. Danach hat Max elegant das Thema gewechselt und gefragt, wie diese Frisur von Lewis eigentlich heisse und wie oft er dafür zum Frisör müsse. Hamilton meinte, einmal die Woche reiche, und er müsse nicht mal aus dem Haus, ein Kumpel erledige das bei ihm zuhause.»

Gemäss Clarkson sprachen die beiden Formel-1-Stars «überaus entspannt, das wirkte sehr harmonisch, eigentlich gar nicht so, wie nach einem solch intensiven Duell erwarten würde. Das ist ganz anders als die Stimmung, wenn die Teamchefs aufeinandertreffen, also Christian Horner und Toto Wolff.»

Clarkson stellte schon am Donnerstag fest, wie kollegial die WM-Rivalen miteinander umgehen. Da haben wir aber Gesprächsbedarf. Ist Max Verstappen nicht erst vor kurzem in Baku mit der vollmundigen Aussage zitiert worden, er sei im gleichen Wagen zwei Zehntelsekunden schneller als Hamilton?

Verstappen stellt klar: «Das war nur ein harmloses Geplänkel und eine kleine Retourkutsche mit Augenzwinkern, weil Lewis betont hatte, wie überlegen doch mein Auto sei. Also habe ich gesagt: ‘Prima, dann lass uns die Autos tauschen, und dann sehen wir mal, wie gross der Unterschied ist.’ Das ist alles nur harmloses Gerede», meint Max gegenüber unserem Kollegen Lewis Larkham von crash.net. «Generell ist es so – du musst an dich selber glauben. Ich glaube, ich bin der Schnellste. Lewis glaubt natürlich ebenfalls, er sei der Schnellste.»



«Ich schätze, Charles Leclerc oder Lando Norris denken ähnlich, das ist normal in der Formel 1. Wir haben so viele tolle Fahrer da draussen. Mit dem richtigen Auto würde ich nicht nur gegen Hamilton kämpfen, sondern auch gegen Alonso und Vettel und Charles und Lando. Ich finde, es ist fabelhaft, dass ich in einer Ära fahren kann, in welcher wir so herausragende Fahrer im Feld haben.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0