Lando Norris (McLaren): «Muss nur 2 Autos überholen»

McLaren-Star Lando Norris profitiert von der Bottas-Strafe, er darf den Steiermark-GP vom 3. Startplatz in Angriff nehmen. «Das war etwas überraschend, auch wenn wir das ganze Wochenende hindurch gut waren», gestand er.

Lando Norris hat im Abschlusstraining zum Steiermark-GP die eigenen Erwartungen übertroffen. Der junge McLaren-Star gehörte in den ersten beiden Qualifying-Segmenten zu den Top-3, am Ende drehte er die viertschnellste Runde. Wegen der Rückversetzung von Valtteri Bottas, der sich in der Boxengasse drehte und dafür drei Startpositionen nach hinten rücken muss, darf er aber von Startplatz 3 losfahren.

Entsprechend gut gelaunt stellte er sich den Fragen der Journalisten am Red Bull Ring. «Ich bin sehr glücklich, denn das gute Ergebnis war etwas überraschend, auch wenn wir das ganze Wochenende hindurch gut waren», gestand er, und fügte stolz an: «Wir haben über Nacht ein paar gute Fortschritte erzielt und das Auto hat sich schon im dritten Training am Samstagvormittag gut angefühlt.»

«Wir haben dann noch ein paar Änderungen vor dem Qualifying vorgenommen und einen weiteren Schritt nach vorne gemacht», schilderte der 21-Jährige. «Zuletzt waren die Abschlusstrainings eine Schwäche von uns, deshalb ist es sehr erfüllend, dass es diesmal so gut gelaufen ist. Das ganze Qualifying fühlte sich von der ersten Runde an gut an und nun haben wir eine gute Ausgangslage für das Rennen geschaffen.»

Norris macht sich aber nichts vor, auch wenn er lachend erklärte: «Ich muss nur zwei Autos überholen, und dann gewinne ich, und das ist das Ziel – so einfach ist das.» Etwas ernster fügte er an: «Mercedes und Red Bull Racing sind ein ganzes Stück schneller als wir, was das Tempo angeht. Aber im Rennen kann viel passieren, und wir müssen einfach bereit sein. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und wir haben eine gute Chance auf ein starkes Rennergebnis.»

Startaufstellung Steiermark-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,841 min?

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,067

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,120?

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,168

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,035*?

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,236?

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,472?

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,574?

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,708?

10. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,671

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,514*?

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,800?

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,808?

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,875?

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:04,913?

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,175?

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,217?

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,429?

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,041?

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,192

* Strafe aus dem Training: 3 Ränge zurück in der Startaufstellung

* Strafe aus dem Qualifying: 3 Ränge zurück in der Startaufstellung