Sergio Pérez (4.) droht: Aggressive Strategie

Baku-Sieger Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda) wird von Startplatz 4 ins Rennen gehen: «Ich will aggressiv fahren, um Lando Norris loszuwerden. Dann hoffe ich auf die richtige Strategie.»

Schon im Frankreich-GP fiel auf, wie sich die Strategen von Red Bull Racing mit unterschiedlicher Vorgehensweise bei Max Verstappen und Sergio Pérez alle Optionen offenhielten. Und so gehen die vierfachen Gewinner der Konstrukteurs-Meisterschaft (2010–2013) auch beim Heimrennen auf dem Red Bull Ring vor.

WM-Leader Max Verstappen hatte bei seiner schnellsten Runde im zweiten Qualifikations-Segment die mittelharten Pirelli am Wagen, also wird er mit den gelb markierten Reifen ins Rennen gehen. Der zweifache GP-Sieger Sergio Pérez hingegen verwendete bei seiner Bestzeit in Quali 2 die weichen, rot markierten Walzen. Also geht er auch auf weich in den Grossen Preis der Steiermark.

Der Mexikaner fuhr im Abschlusstraining die fünftschnellste Zeit, rückt aber aufgrund der Strafversetzung von Valtteri Bottas (drei Ränge zurück nach Dreher in der Boxengasse) um einen Rang vor, auf Startposition 4 in der zweiten Startreihe, schräg versetzt zu McLaren-Fahrer Lando Norris, der ebenfalls auf weichen Reifen starten wird.

Pérez sagt: «Auf dem Papier habe ich die schnellste Strategie, also Start auf den weichen Reifen, dann Wechsel auf die harte Mischung.»

Der Plan von Red Bull Racing: Pérez soll beim Start oder kurz danach Norris hinter sich lassen, um dann mit weicheren Reifen Druck auf den zweitplatzierten Lewis Hamilton zu machen, der wie WM-Leader Verstappen auf mittelharten Walzen startet. Gleichzeitig hat RBR mit zwei Piloten auf zwei unterschiedlichen Strategien alle Optionen offen, um auf fast jede Rennsituation zu reagieren.



Sergio sagt: «Ich will aggressiv fahren, um Lando Norris loszuwerden. Dann hoffe ich auf die richtige Strategie. In den Dauerläufen von Freitag waren meine Rundenzeiten sehr gut, also hoffe ich auf ein erfolgreiches Rennen.»



Pérez hat derzeit einen tollen Lauf: Seit Portugal immer unter den ersten Fünf – Vierter in der Algarve, Fünfer in Spanien, Vierter in Monaco, Sieger in Baku, Dritter in Frankreich.





Qualifying Steiermark-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,841 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,035 *

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,067

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,120

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,168

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,236

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,472

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,514 *

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,708

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,671

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,800

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,808

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,875

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:04,913

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,175

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,217

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,429

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,041

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,192

* Strafe aus dem Training: 3 Ränge zurück in der Startaufstellung