Steiermark-GP: Mercedes bleibt zuversichtlich

Im Qualifying zum Steiermark-GP sicherte sich zwar Red Bull Racing-Star Max Verstappen die Pole, dennoch rechnet sich das Weltmeister-Team Mercedes gute Chancen im achten Saisonlauf aus.

Die beiden Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton und Valtteri Bottas werden das erste der beiden Formel-1-Rennen auf dem Red Bull Ring von den Positionen 2 und 5 in Angriff nehmen. Der Finne hatte zwar die zweitschnellste Quali-Runde gedreht, wegen seines Boxengassen-Drehers am Freitag aber eine Rückversetzung um drei Startplätze kassiert. Sein Stallgefährte ist der Nutzniesser dieser Strafe, er darf aus der ersten Reihe losfahren, die er sich mit Polesetter Max Verstappen teilt.

Und weil die Longruns am Freitagnachmittag vielversprechend ausgefallen sind, rechnet sich die Weltmeister-Truppe gute Chancen auf ein starkes Rennergebnis aus, auch wenn Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin nach dem Abschlusstraining einräumte: «Die Pole war diesmal ausser Reichweite.»

«Aber die Fahrer haben gute Arbeit abgeliefert und die Session verlief gut. Deshalb dürfen wir nicht allzu enttäuscht sein», fügte der Brite eilends an. «Valtteri meldete sich nach einem schwierigen Freitagnachmittag zurück und zeigte mit dem zweiten Platz eine gute Leistung. Es ist schade, dass er eine Rückversetzung um drei Startpositionen kassiert hat», erklärte er mit Blick auf Bottas.

«Aber er hat alles Mögliche unternommen, um sich für das Rennen in eine starke Position zu bringen. Da er inmitten von Fahrern startet, die auf weichen Reifen unterwegs sind, werden sich ihm noch viele Möglichkeiten bieten», stellte Shovlin dem 31-Jährigen ein gutes Zeugnis aus.

Und was sagt der 47-Jährige zum Titelverteidiger? «Lewis hatte ein interessantes Wochenende, an dem er neue Wege bei der Fahrzeug-Abstimmung eingeschlagen hat, wovon schliesslich beide Fahrer profitiert haben. Er wird zweifelsohne das Gefühl haben, dass noch ein bisschen mehr Tempo drin gewesen wäre, aber wir haben aus der ersten Reihe gute Chancen und unser Auto hat im Renntrimm am Freitag gut funktioniert. Uns erwartet ein interessantes Rennen mit einigen unterschiedlichen Strategien, und das noch bevor der Faktor Wetter ins Spiel kommt. Es könnte also richtig spannend werden.»

Startaufstellung Steiermark-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,841 min?

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,067

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,120?

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,168

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,035*?

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,236?

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,472?

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,574?

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,708?

10. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,671

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,514*?

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,800?

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,808?

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,875?

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:04,913?

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,175?

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,217?

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,429?

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,041?

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,192

* Strafe aus dem Training: 3 Ränge zurück in der Startaufstellung

* Strafe aus dem Qualifying: 3 Ränge zurück in der Startaufstellung