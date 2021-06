Schock für Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – harte Strafe

AlphaTauri-Honda zeigte im Abschlusstraining zum Steiermark-GP einen tollen Speed: Pierre Gasly Sechster, Yuki Tsunoda Achter. Aber dann erhielt der Japaner eine Strafe – drei Ränge zurück!

Die Honda-Techniker dürfen auf ihre Leistung auf dem Red Bull Ring stolz sein: Max Verstappen auf Pole-Position, sein Red Bull Racing-Stallgefährte Sergio Pérez Fünfter, Pierre Gasly im AlphaTauri-Renner Sechster, Yuki Tsunoda Achter – eine eindrucksvolle Mannschaftsleistung. Aber die Freude für den Japaner war vor kurzer Dauer: Strafversetzung um drei Ränge!

Beginnen wir mit dem Positiven: Pierre Gasly pflanzte sein Auto in die dritte Startreihe. Der Franzose sagte: «Ich hatte das ganze zweite freie Training wegen eines Motorproblems verloren, aber das Auto lag die ganze Zeit über hervorragend. Ich ging daher mit viel Selbstvertrauen ins Qualifying.»

«Die Selbstsicherheit zeigte sich auch insofern, dass wir es wagen konnten, mit nur einem Einsatz im zweiten Quali durchzumarschieren. Und dies mit der drittschnellsten Zeit! Ich bin mega-happy mit unserer Darbietung.»

Die Sachlage ist bei Tsunoda etwas komplizierter: Der Japaner war im ersten Quali-Segment verblüffender Viertschnellster und fuhr im zweiten Quali-Teil die achtbeste Zeit. Dies wiederholte er, als es zum Schluss um die Top-Ten ging – aber dabei stand er einmal GP-Sieger Valtteri Bottas im Weg, der den AlphaTauri-Piloten am Funk als verdammten Idioten bezeichnete.

Tsunoda sagte zur haarigen Szene, das Team hätte ihn nicht darüber informiert, dass von hinten Bottas angeschossen kam, also habe er seinen Wagen an die Innenseite gezogen, um auszuweichen. Aber die Rennkommissare kannten keine Gnade: Wegen Blockierens eines Gegners muss Yuki um drei Ränge zurück und wird daher den Grossen Preis der Steiermark als Elfter aufnehmen.



In der Urteilsbegründung schreibt die Rennpolizei: «Es liegt in der Verantwortung jedes Fahrers, sich schnellerer Autos bewusst zu sein, wenn man selber auf einer Auslaufrunde ist. Es ist wahr, dass Yuki Tsunoda nicht auf Bottas aufmerksam gemacht worden ist, aber dieser Mangeln an Kommunikation darf keine Ausrede sein.»



Als Folge von Yukis Strafversetzung rücken drei Fahrer vor: Fernando Alonso von 9 auf 8, Lance Stroll von 10 auf 9, George Russell von 11 auf 10.



Tsunoda tröstet sich: «Immerhin konnte ich zeigen, dass der Speed da ist, wenn alles passt. Also bin ich mit meiner Leistung zufrieden.»





Qualifying Steiermark-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,841 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,035 *

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,067

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,120

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,168

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,236

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,472

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,514

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,708

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,671

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,800

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,808

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,875

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:04,913

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,175

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,217

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,429

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,041

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,192

* Strafe aus dem Training: 3 Ränge zurück in der Startaufstellung