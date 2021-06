Toto Wolff (Mercedes): Keine Angst vor Konsequenzen

Mercedes ist auf dem Red Bull Ring geschlagen: Max Verstappen und Red Bull Racing-Honda auf Pole-Position, Bottas Zweitschnellster, Hamilton Dritter. Was Mercedes-Teamchef Toto Wolff dazu sagt.

Zweite Pole-Position in Folge für Max Verstappen und Red Bull Racing-Honda, der Niederländer war schon im ersten Quali-Teil der Schnellste, im zweiten Segment hatte Sergio Pérez die Nase vorn. Die tolle Form von Samstagmorgen, als Lewis Hamilton im dritten freien Training Bestzeit fuhr, konnte der Engländer am Nachmittag nicht mehr zeigen.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff macht aus seiner Ernüchterung kein Geheimnis: «Das war ein enttäuschendes Qualifying. Wir hatten mehr Speed im Wagen, aber wir haben es nicht geschafft, dieses Tempo im dritten Quali-Segment auf die Bahn zu bringen.»

Was erwartet der Wiener im Grossen Preis der Steiermark? Wolff schmunzelt: «Ein wenig Unwägbarkeit wäre mir ganz recht. Ich hoffe, ein kleines Gewitter mischt die Szene auf, dann hätten alle ihren Spass.»

In seiner Videokonferenz am Samstagabend vertieft der Erfolgs-Manager über die Trainings-Leistung der Dauer-Weltmeister: «Ein schnelles Auto ist immer ein Zusammenspiel aus starkem Motor, Abtrieb, Reifen-Management und Windschlüpfigkeit. Unsere Gegner machen derzeit einfach einen guten Job, und wir haben in Frankreich erlebt, dass sie in der Lage sind, mit flacher gestellten Flügeln zu fahren, um damit auf den Geraden sehr schnell zu sein, ohne gleichzeitig aber in den Kurven zu viel Zeit zu verlieren.»

In Silverstone will Pirelli andere Reifenkonstruktionen bringen, wie wird sich das auswirken? Toto Wolff: «Das ist etwas, worauf sich alle Rennställe einstellen müssen, und ehrlich gesagt weiss niemand, wem das in Sachen Konkurrenzfähigkeit vielleicht auf den Kopf fallen wird. Wir testen die mal nächste Woche, aber das ist schon ein Fragezeichen.»

Max Verstappen hat nun die dritte Pole-Position der Saison 2021 erobert, kein Fahrer kann mehr vorweisen. Ist das ein Grund zur Sorge, dass sich hier ein Trend bildet? Toto Wolff: «So, wie sich das Reglement entwickelt hat für diese Saison, war uns klar, dass wir auf erheblichen Gegenwind stossen würden. Wir bleiben bei unserem Fahrplan, dass wir uns nun auf die Entwicklung des 2022er Autos konzentrieren. Wir sind uns der Konsequenz bewusst, dass dies Auswirkungen auf 2021 haben könnte. Aber wir planen langfristig.»



«Wenn wir in dieser Saison das Beste aus unseren Möglichkeiten machen, sind wir konkurrenzfähig. Aber da zeichnet sich durchaus ein Trend ab und das schon seit längerem: Unsere Gegner haben derzeit das bessere Paket, keine Frage. Wir müssen unser Auto besser verstehen, im feinen Zusammenspiel zwischen Auto und Reifen. Und wenn wir das schaffen, können wir unseren Titel erfolgreich verteidigen.» Wolff fügt hinzu: «Im Übrigen haben wir auch drei Pole-Positions.»





Qualifying Steiermark-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,841 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,035 *

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,067

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,120

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,168

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,236

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,472

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,514

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,708

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,671

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,800

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,808

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,875

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:04,913

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,175

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,217

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,429

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,041

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,192

* Strafe aus dem Training: 3 Ränge zurück in der Startaufstellung