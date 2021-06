Fernando Alonso (Alpine): «Beinahe bei 100 Prozent»

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso darf den Steiermark-GP vom achten Startplatz in Angriff nehmen. Der zweifache Weltmeister aus dem Alpine-Team blickt entsprechend zuversichtlich auf den achten Saisonlauf.

Mit seiner Q3-Rundenzeit von 1.04:574 min war Fernando Alonso im Qualifying zum ersten der beiden Formel-1-Rennen auf dem Red Bull Ring der neuntschnellste Mann auf der Piste. Weil AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda aber eine Rückversetzung um drei Startplätze kassierte, weil er Valtteri Bottas im Weg war, darf der Spanier sogar vom achten Startplatz losfahren.

Die Freude über seine gute Runde war dem zweifachen Champion schon am Funk anzuhören, später erklärte er in seiner Medienrunde: «Dieses Qualifying hat echt Spass gemacht, jedes Mal, wenn ich die Start-Ziel-Linie gekreuzt habe, fühlte ich mich gut, die Fahrzeug-Balance stimmte und wir haben alles gut umgesetzt und uns eine gute Ausgangslage für das Rennen geschaffen.»

Er selbst sei fahrerisch mittlerweile wieder nahe an seiner Top-Form dran, beteuerte er auf die entsprechende Frage. «Man kann aber mit jeder Runde etwas dazulernen, über das Auto und wie man es abstimmt, aber ich bin sicher beinahe bei 100 Prozent angelangt. Wir haben seit Baku einen guten Schwung, den wir mitnehmen und es geht in die richtige Richtung», so der 32-fache GP-Sieger.

Geht es nach Alonso, soll es im Rennen trocken bleiben: «Ich habe schon am Freitag gesagt, dass ich lieber ein Rennen auf trockener Bahn hätte. Ich mag es nicht, wenn die erste Runde, die man auf nasser Bahn dreht, erst im Rennen gefahren wird – so wie das in Imola der Fall war. Aber wenn der Regen kommt, müssen wir einfach schnell reagieren.»

Qualifying Steiermark-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,841 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,035 *

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,067

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,120

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,168

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,236

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,472

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,514

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,708

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,671

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,800

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,808

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,875

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:04,913

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,175

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,217

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,429

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,041

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,192



* Strafe aus dem Training: 3 Ränge zurück in der Startaufstellung